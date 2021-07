Xiaomi szykuje telefon z 200 Mpx aparatem!

Od lat jeśli chodzi o magię liczb producenci sprzętu mobilnego prześcigają się jeden za drugim. Gdy tak na dobrą sprawę smartfony wchodziły pod strzechy największą „ficzerem” była wyższe taktowanie, czy większa ilość rdzeni, później zaczęła się era coraz większych wyświetlaczy. Po niej z kolei pojawiły się kolejne nowości w postaci coraz większej ilości aparatów czy większej bezramkowości wyświetlaczy. Dzisiaj twórcy smartfonów prześcigają się na zasadzie kolejnych rozwiązań dodatkowych implementowanych do urządzeń mobilnych. Czy wszystkie te rozwiązania są nam potrzebne? Zapewne nie, choć część z nich z całą pewnością będzie wykorzystywana na co dzień przez użytkowników urządzeń.

Kolejnym polem do popisu dla twórców smartfonów zdecydowanie są aparaty fotograficzne. Tak jak wspomniałem wcześniej na przestrzeni lat sytuacja zmieniała się znacząco. Początkowo była to walka na megapiksele, wówczas aparat z 5 Mpx główny aparatem robił duże wrażenie. Później zaczęła się zwiększać ilość samych „oczek” w zależności od modelu pojawiało się nawet do pięciu różnych obiektywów. Każdy z nich miał swoje nieco odrębne zadanie i funkcje, wśród nich był zazwyczaj teleobiektyw, makro, do głębi czy szerokokątny. Tutaj już jeśli chodzi o Mpx nie była to najważniejsza sprawa. Jednak to pierwszej mody zaczynamy na nowo wracać, bowiem jakiś czas temu mieliśmy aparaty z 48 Mpx czy 64 Mpx, a teraz już są 100 Mpx i lada moment będziemy mieć i takie, które będą mieć 200 Mpx. Właśnie ten ostatni obiektyw chce implementować w swoim telefonie Xiaomi.

Co wiemy więcej na temat nadchodzącego monstrum? Tak ana dobrą sprawę dosyć niewiele. Obsługę tego typu rozwiązań ma zapewnić najnowszy układ Qualcomma nazwany w tym momencie kodowo sm8450, najpewniej jest to Snapdragon 895, który zostanie wykonany w nowym procesie litograficznym 4 nm. Jak całość będzie wyglądać w praktyce pewnie będziemy musieli się jeszcze na chwilę uzbroić w cierpliwość, bowiem zarówno na temat nowego układu jak i aparatu nie wiemy nic więcej prócz tego, że powstają i zobaczymy je w bieżącym roku. Evan Blass wspomniał również we swoim wpisie, że telefon będzie miał zakrzywione krawędzie wyświetlacza, a na froncie znajdziemy otwór na przedni aparat. Pozostałe elemnty to raczej już standard jeśli chodzi o rozwiązania mobilne i największym „ficzerem” flagowca wydaje się właśnie 200 Mpx. Jednak czy będzie to chociażby Xiaomi Mi 12 Ultra, czy Mi Mix 4 tego niestety przeciekowe informacje nie sugerują.

200 Mpx robi wrażenie, jednak czy w praktyce tak duża matryca jest nam potrzebna co „cykania” fotek na co dzień? W większości wypadku okazuje się, że nie, bowiem taka jakość zdjęcia bardziej wymagana jest do druków wieloformatowych, a większość z nas praktycznie w ogóle nie wywołuje zdjęć, które ma już na telefonie. Liczę, że Xiaomi prócz magii liczb będzie chciał zproponować znacznie więcej ciekawych rozwiązań związanych z samym aparatem niż „tylko” 200 Mpx aparat. Co myślicie o tak dużych matrycach w telefonie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com