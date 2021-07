Marka Honor wkrótce z kolejnymi nowościami

Marka Honor w przypadku twórców mobilnych gadżetów nie miała łatwego życia. Początkowo została stworzona przez chińskiego producenta Huawei jako tańszy odpowiednik swoich telefonów. Tak właściwie z marszu zdobyła dużą popularność właśnie ze względu na bardzo dobry współczynnik cena/jakość. Jednak problemy pojawiły się wówczas, gdy firma matka rozpoczęła batalię ze Stanami Zjednoczonymi. Wówczas okazało się, że Chińczycy nie mogą współpracować z żadnymi amerykańskimi firmami, co przerodziło się w poważne problemu. Owszem Huawei i Honor pozostali przy Androidzie, który sam w sobie jest darmową platformą typu open source, ale już niestety wszystkie dodatki i usługi amerykańskiego giganta z Mountain View już nie. Więc Huawei i Honor byli zmuszeni sprzedawać swoje telefony z Androidem na pokładzie, ale bez usług Google. Na szczęście w którymś momencie Huawei zdecydował się na sprzedaż Honor, dzięki czemu odzyskaliśmy pełne możliwości Androida. Pierwszymi smartfonami po dłuższej przerwie były mocne średniaki czyli Honor 50 oraz Honor 50 Pro. Teraz przyszła kolej na następne modele.

Wkrótce Chińczycy powinni zaprezentować światu dwa średniopółkowe modele Honor X20 oraz Honor X20 SE. W przypadku tego pierwszego modelu sercem urządzenia ma zostać układ MediaTeka Dimensity 1200, natomiast drugi z modeli będzie wyposażony w Dimensity 700. Honor X20 ma zostać wyposażony w duży 6,7 calowy wyświetlacz, ze wsparciem odświeżania na poziomie 120 Hz. Do tego dojdzie 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia wsparcie dla technologii szybkiego ładowania 66 W, baterię z kolei mamy niezbyt dużą bo tylko 4200 mAh.

W przypadku słabszego modelu różnica w wielkości ekranu nie będzie znacząca, według plotek ekran to 6,6 cala, który będzie pracować przy odświeżaniu na poziomie 90 Hz. Podobnie jak większy brat tak i tutaj zaimplementowano w zależności od wersji 6 GB lub 8 GB wbudowanej pamięci operacyjnej. Z różnic między większym modelem będzie również szybkość ładowania w przypadku tego modelu czyli Honor X20 SE otrzymamy technologię szybkiego ładowania do 22,5W.

Nie wiemy kiedy konkretnie oba modele pojawiają się na sklepowych półkach, ale mam nadzieję, że całkiem szybko. Choć przede wszystkim w przypadku modeli X20 oraz X20 SE czekamy na informacje związane z ceną smartfonów. Ten element w dużej mierze będzie determinować jaki sukces odniesie marka Honor po zmianie właściciela. Bowiem do tej pory telefony Honor były bardzo dobrze wyceniane i zawsze były bardzo dobrą konkurencją dla telefonów chociażby Xiaomi czy Realme. Jednak po zmianach ceny mogły ulec zmianie.

Czekacie na najnowsze telefony od chińskiego producenta? Liczycie na to, że marka Honor po zmianie właściciela nieco się odrodzi na nowo? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o nowościach od Honor, czy Honor X20 i Honor X20 SE spełniają Wasze oczekiwania co do smartfonów?

Źródło: pocketnow.com