Bitcoin vs Ripple: która kryptowaluta najbardziej nadaje się jako waluta płatnicza?

Bitcoin ponad Ripple czy na odwrót? Jeśli sprawdzicie większość recenzji, zazwyczaj dowiecie się, że Bitcoin jest dobry do zakupów detalicznych, podczas gry Ripple wyróżnia się szybkimi transferami. Mimo wszystko zarówno Bitcoin jak i Ripple wymagają głębszego wyjaśnienia, aby zrozumieć, które najbardziej nadaje się do użytku jako pieniądze. Więc sprawdźmy.

Co mają ze sobą wspólnego?

Bitcoin i Ripple są cyfrowymi przedmiotami i są wspierane przez technologię blockchain. Wspierają ludzi na całym świecie w użyciu tego blockchain do transferu funduszy. Projekty posiadają własną walutę, która może być kupiona online jako niezależna wymiana. Przeanalizuj kilka wymian, aby znaleźć najlepszy kurs XRP na BTC na rynku.

Bitcoin – co z nim?

BTC jest pionierem w królestwie kryptowalut. Jego ojcem jest nieznany programista Satoshi Nakamoto. Zamierzał on stworzyć nowatorski międzynarodowy system płatności, który zapewnia przepływ pieniędzy cyfrowych w systemie osoba-do-osoby. Innymi słowy, ma na celu usunięcie wszelkich pośredników z transakcji. Dlatego nazywany jest również „zdecentralizowanym”, ponieważ nie jest nadzorowany przez żadną instytucję. Niniejszym transakcje są zatwierdzane przez zaangażowaną sieć BTC – górników. Dołączenie do górników jest bardzo łatwe – wystarczy podłączyć urządzenie do komputera. W nagrodę za czas i wydatki na energię efektywni górnicy otrzymują dodatkowe BTC. Obecnie maksymalna podaż BTC wynosi 21 milionów tokenów. Na razie w obiegu jest ich 17,1 mln i liczba ta stale rośnie. Jednak nigdy nie przekroczy 21 milionów.

Ripple – czy to nowy Bitcoin?

Historia stojąca za Ripple jest całkowicie inna. W 2012 roku system płatności został stworzony przez amerykańską firmę Ripple Labs, aby pomóc bankom w wysyłaniu wirtualnych pieniędzy zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Przyszedł z rodzimym tokenem – XRP, który każdy może kupić i sprzedać. Blockchain działa na tej samej zasadzie. W związku z tym przewiduje się, że całkowita podaż monet wyniesie 100 miliardów, podczas gdy obecnie na rynku znajduje się 60 miliardów monet.

Sprawy techniczne

Bitcoin

Potwierdzenie transakcji przez blockchain zajmuje 10 minut. Niezależnie od lokalizacji nadawcy i odbiorcy. Obecnie jest w stanie wykonać 7 transakcji na sekundę. Jest to poważny problem ze skalowalnością, który sieć musi rozwiązać, aby wyprzedzić konkurencję. Na początku opłaty były małe. W miarę jak Bitcoin stawał się popularny, znacznie się rozwinął. Aby zilustrować – pod koniec 2017 roku, najbardziej gorączkowego okres w tamtych czasach, koszty transakcji sięgały 40 $.

Ripple

Mówiąc o szybkości potwierdzenia transakcji, zajmuje to tylko kilka sekund. Praktycznie nie ma żadnych opłat, ponieważ zwykły koszt wysłania aktywów wynosi 0,00001 XRP. Ripple może przenosić 1500 transakcji na sekundę. Ogólny obraz wygląda świetnie dla branży międzybankowej. Co więcej, jeśli wystąpi problem z płynnością, XRP może służyć jako pomost, dzięki czemu banki oszczędzają czas i pieniądze.

Mechanizm konsensusu

Bitcoin działa w oparciu o mechanizm proof-of-work, który wymaga gigantycznych ilości energii elektrycznej. Pozwala na użycie naprawdę drogiego sprzętu, co eliminuje szanse na nagrodę Bitcoin dla tych, którzy go nie mają. Model przyczynia się również do wysokich opłat, niskiej wydajności i problemów ze skalowalnością.

Blockchain Ripple działa zgodnie z Federalną Umową Bizantyjską. Pochłania mniej energii niż jego odpowiednik. Fakt ten zwiększa jego produktywność i gwarantuje niskie opłaty.

Bitcoin czy Ripple: którego użyć?

Blockchain Ripple jest wydajniejszy niż ten Bitcoin’a. Znacznie szybsze i skalowalne operacje, niskie koszty czynią go bardziej atrakcyjnym. Poza tym mechanizm konsensusu Ripple jest przyjazny dla środowiska ze względu na mniejsze zużycie energii. A Bitcoin? Nadal jest wiodącą kryptowalutą, jeśli chodzi o udział w rynku i obecne użycie. o więcej, nadchodzi kolejna solidna aktualizacja – sieć Lighting – obiecująca wyniesienie monety na nowy poziom.