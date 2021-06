Samsung Galaxy S22 ze znacznie mocniejszym aparatem od poprzednika

W sumie aktualnie najbardziej wyczekiwanymi premierami urządzeń od koreańskiego producenta są zdecydowanie składane telefony czyli właśnie Samsung Galaxy Fold 3 czy Samsung Galaxy Z Flip 3. Oba modele mają oficjalnie zostać zaprezentowane jeszcze w sierpniu bieżącego roku, ale jak to bywa w przypadku informacji przeciekowych tak i teraz pojawiają się kolejne dane tym razem o przyszłorocznych flagowcach.

Trzeba wziąć jedno na pewno pod uwagę, do premiery całej linii Galaxy S22 jeszcze sporo czasu, co najmniej pół roku, może nawet 8-9 miesięcy, więc do tego czasu ilość plotek będzie znacznie wzrastać, a także ich wiarygodność również. Więc jak na razie traktowałbym tę informację jako ciekawostkę. Po pierwsze według jednego z leaksterów Samsung w przyszłorocznych flagowych modelach zaimplementuje główny obiektyw o matrycy 50 Mpx. Aktualnie w zeszłorocznym i tego rocznych modelach główne „oczko” to jednostka 12 Mpx, wydaje się trochę mało i Koreańczycy chcą to zmienić. Dzięki zastosowaniu tego modułu zyskamy lepszą jakość zdjęć, również możliwość nagrywania w 8K i trybu w którym zrobimy zdjęcia 100 Mpx. Pozostałe dwa aparaty będą miały 12 Mpx matryce i najpewniej będzie to teleobiektyw i szerokokątny.

Całość na papierze wygląda naprawdę nieźle, zobaczymy jak otrzymamy nieco więcej informacji na temat nadchodzących rozwiązań od Koreańczyków. Czekacie już na Samsunga Galaxy S22 i całą nową rodzinę flagowców? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com