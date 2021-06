Samsung już rozpoczął masową produkcję Galaxy Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3

O najnowszych urządzeniach koreańskiego producenta wiemy już całkiem sporo. Tak na dobrą sprawę to wiemy już praktycznie wszystko jeśli chodzi o specyfikację i ogólny wygląd nowych składanych urządzeń od Samsunga. Jednak mimo wszystko to co aktualnie pozostaje największą zagadką to data oficjalnej prezentacji urządzeń, a także i przede wszystkim data, kiedy smartfony Galaxy Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 pojawią się już na sklepowych półkach.

Według konkretniejszych informacji telefony mają zostać zaprezentowane za około półtora miesiąca czyli na początku sierpnia bieżącego roku. Mówi się wówczas o dacie 3 sierpnia. Druga wersja to końcówka sierpnia czyli 27 sierpnia. Jednak może się okazać, że obie daty będą prawdziwe. Pierwsza będzie oznaczać oficjalną prezentację Galaxy Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3, druga dotyczyć będzie debiutu urządzeń na sklepowych półkach. Oczywiście wątpliwości są bowiem są to nadal informacje niesprawdzone, ale ogólnie dają już pewne pole możliwości i wiedzę na temat premier najnowszych urządzeń od koreańskiego producenta.

Drugą ważną informacją odnośnie właśnie produkcji obu modeli to ich ilość, jakie będą postawać dziennie. Według tych samych danych sumarycznie codziennie Samsung ma produkować kilkadziesiąt tysięcy tych modeli. Co oznaczać może jedno – oba składane urządzeni mogą się cieszyć sporym powodzeniem wśród potencjalnych klientów. Liczę osobiście, że Samsung nie będzie podbijać zbyt mocno ceny swoich nowych składanych urządzeń i faktycznie otrzymamy urządzenia, które będą bardziej dostępne przede wszystkim pod względem ceny dla przeciętnego Kowalskiego.

