Następca Snapdragona 888 wprowadzi nas na nowy poziom wydajności?

Powiem szczerze, że od pewnego czasu jeśli chodzi o wszelki postęp technologiczny związany z wydajnością smartfonów mam pewien problem. Owszem widać to na liczbach, że wzrasta moc obliczeniowa, całość działa płynnie. Jednak w praktyce, gdy na co dzień nie gramy w mobilne produkcje, tak na dobrą sprawę płynność jaką oferuje telefon za 1000 zł czy za 3000 zł jest niemal identyczna. Dodatkowo dzięki lepszym wyświetlaczom o odświeżaniu 90 Hz czy 120 Hz ten efekt płynności jest jeszcze bardziej zbliżony do siebie między poszczególnymi telefonami. Czy w takim razie coraz wydajniejsze układy i ich zwiększająca się moc obliczeniowa są do czegoś nam potrzebne? Jak na razie w większości wypadków jest to sztuka dla sztuki, ale jak to bywa zawsze są wyjątki.

Najmocniejszy aktualnie układ Qualcomma czyli Snapdragon 888 włąśnie zadomowił się na scenie mobilnych technologii, ale w praktyce już teraz trwają intensywne prace nad jego następcą. Według przeciekowych informacji Snapdragon 895 będzie wykonany w technologii 4 nm, co daje przeskok z 5 nm. Warto dodać, że dzięki takiemu rozwiązaniu zyskamy większą moc obliczeniową, a także mniejsze zużycie prądu. Tak układ też powinien się zauważalnie mniej grzać, co również powinno oznaczać same plusy, bo ubiegłoroczny Snapdragon 888 ma pod tym względem nieco problemów. Jeden z największych konkurentów dla Qualcomma jest Samsung i jego Exynos. Najnowsza generacja czyli Exynos 2200 powinien również zyskać nowy, lepszy proces technologiczny, ale również mocniejszy układ graficzny od AMD. Dzięki czemu gracze powinni odczuć faktyczny skok technologiczny.

Jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce przekonamy się dopiero za jakiś czas, gdy oficjalnie oba procesory zostaną oficjalnie zaprezentowane. Jednak na ich prezentację czekałbym raczej do końcówki bieżącego roku, więc chwilę jeszcze poczekamy na nieco pewniejsze informacje czy pierwsze testy referencyjnych modeli.

