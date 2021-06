OnePlus N200 będzie ciekawą alternatywą dla smartfonów Xiaomi czy Realme

OnePlus jeszcze nie tak dawno wydawał na rynku mobilnych technologii tylko urządzenia z najwyższej półki cenowej. Według uważało, że telefony od OnePlus to bardzo dobre zabójcy flagowców. Jednak w ostatnim czasie apetyt na dalszy rozwój wzrósł w przypadku chińskiego producenta stąd firma zaczęła wypuszczać na rynek kolejne rozwiązania, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie. Wśród nich można znaleźć smartfony zarówno ze średniej półki cenowej jak i tej najniższej. Dzisiaj jednak pojawiły się nowe informacje na temat budżetowca czyli OnePlus N200.

Co wiemy na temat nowego urządzenia od OnePlus? Po pierwsze będziemy mieć duży 6,49 calowy wyświetlacz, który pracować będzie z maksymalną rozdzielczością Full HD+, do tego dochodzi odświeżanie o częstotliwości 90 Hz. Sercem telefonu zostanie najpewniej Snapdragon 480 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Co ważne dzięki procesorowi Qualcomma zyskamy łączność 5G. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 5000 mAh wraz ze wspaciem technologii szybkiego ładowania (w tym wypadku jest to 18 W), a także potrójny główny obiektyw o matrycach odpowiednio 13 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx. Pod względem wyglądu konstrukcja na pierwszych renderach przypomina rozwiązania, które już widzieliśmy w tym roku jak chociażby flagowca OnePlus 9. Owszem ramki wokół wyświetlacza są znacznie większe, również pozostałe elementy zostały nieco inaczej, bardziej przypominające właśnie flagowy niż najświeższego OnePlus Nord CE 5G.

Jak na razie nie mamy pełnych informacji kiedy konkretnie ten model zadebiutuje na sklepowych półkach. Jednak jeśli już teraz mamy tyle informacji na jego temat możemy być niemal pewni, że będzie to szybciej niż później.

