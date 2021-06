Android 12 mocno wypięknieje

Testy najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem rozpoczęły się nie tak dawno temu. Od tego czasu spływają do nas również nowe informacje związane z działaniem Androida 12, ale jak to bywa w tego typu testach amerykański gigant z Mountain View nie chce się od razu dzielić wszystkim z użytkownikami i przy okazji kolejnych większych aktualizacji pojawiają się nowe rozwiązania i możliwości.

To, że najnowszy Android będzie nieco inaczej wyglądał wiedzieliśmy od pewnego czasu. Potwierdzały to screeny czy nagrania, dzięki nim wiemy, że jest nowocześniej. Bardziej minimalistycznie, jednak ostatnim „ficzerem”, który ujrzał światło dzienne w kontekście właśnie wyglądu systemu to możliwość automatycznego dostosowania wyglądu i kolorystyki wszystkich ikon do tapety, którą mamy aktualnie ustawioną na telefonie. Całość na pierwszych screenach wygląda naprawdę ciekawie. Oczywiście w praktyce się okaże jak dużo opcji personalizacji mamy do tego typu dodatku, ale wydaje się to ciekawą alternatywą dla bardziej jaskrawych mniej minimalistycznych ikonek samych aplikacji.

W przypadku Androida 12 warto również nadmienić, że w wersji beta cieszy się on największą popularnością spośród wszystkich testowych wersji, które do tej pory ujrzały światło dzienne. Co już dobrze świadczy o zainteresowaniu użytkowników w tym temacie. Zanim jednak oficjalna wersja Androida 12 będzie dostępna do pobrania dla przeciętego Kowalskiego może minąć jeszcze dobre kilka miesięcy. Finalna wersja pojawi się najpewniej pod koniec wakacji, a proces aktualizacji dla telefonów zewnętrznych producentów rozpocznie się późną jesienią.

Czekacie na Androida 12 na Waszych telefonach? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com