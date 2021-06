Honor 50 na pierwszych zdjęciach

Urządzeń mobilnych przybywa tak na dobrą sprawę z dnia na dzień i ciężko jest tak na dobrą sprawę nadążyć na tym co się dzieje w mobilnych technologiach. Jednak co jakiś czas pojawiają się naprawdę ciekawe urządzenia, które mogą nieco namieszać wśród producentów smartfonów. Po pierwsze Honor to marka, która nie jest co prawda tak rozpoznawalna jak Huawei, ale wywodzi się właśnie od chińskiego producenta. Jednak przez problemy związane z amerykańskimi firmami, Chińczycy musieli w zdecydowany sposób ograniczyć działanie swoich urządzeń pod kontrolą Androida. Stąd też sprzedaż submarki Honor w inne ręce. Dzięki czemu (co nie jest oficjalnie potwierdzone) Honor 50 będzie pierwszym telefonem po dłuższej przerwie, który wykorzysta w pełni możliwości Androida i usług amerykańskiego giganta z Mountain View.

O Honorze 50 miałem okazję pisać już kilkukrotnie na łamach MobileWorld24.pl. Wydaje się to telefon, który będzie śmiało mógł konkurować z najmocniejszymi urządzeniami. Jednak do tej pory przeciekowe informacje mówiły przede wszystkim o specyfikacji Honor 50, a tak na dobrą sprawę nie precyzowały nic więcej na temat samego wyglądu urządzenia. Dzisiejsze przeciekowe dane są pod tym względem zdecydowanie bardziej obszerne.

To co się pierwsze przede wszystkim rzuca w oczy to duża podwójna wyspa na aparat, która wygląda bardzo okazale. Jeśli chodzi o same wersje kolorystyczne urządzenia to również są zaskoczenia. Po pierwsze standardowe rozwiązania czyli klasyczna czerń, błyszcząca biel i grafitowo- biały (?). Te kolory pojawiały się już we wcześniejszych urządzeniach chińskiego producenta, jednak w praktyce chyba najciekawszy wydaje się odcień brokatowy. Całość wygląda lepiej niż dobrze, jednak zawsze do ostatecznej oceny urządzenia warto wstrzymać się do momentu otrzymania sampla testowego. Jednak mimo wszystko Honor 50 wydaje się ciekawym telefonem, którego premiera zbliża się wielkimi krokami.

Źródło: gsmarena.com