Valorant niebawem pojawi się na mobilnych platformach

Twórców League of Legends tak na dobrą sprawę nikomu nie trzeba przedstawiać. Riot Games bo tak się nazywa studio odpowiedzialne za LoLa prócz swojej największej marki ma również drugie bardzo szybko rozwijające się IP. Mowa w tym wypadku o strzelance Valorant, która tak na dobrą sprawę podbiła serca graczy z marszu, a przy tym nieco namieszała w scenie Counter Strike, do tej bowiem produkcji jest najczęściej porównywana. Według wielu opisywana jest jako skrzyżowanie Counter Strike z Overwatchem, co faktycznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Pod względem mechaniki przypomina w dużej mierze pierwszy tytuł, jednak pod względem technicznym już bardziej dzieło Blizzarda.

Riot Games w przypadku Valoranta dopiero się rozwija, gra zadebiutowała dokładnie rok temu, a przez ten czas wydana została jedynie na komputerach osobistych, ale jednak już teraz twórcy zapowiadają, że w niedalekiej przyszłości to się powinno zmienić. Po pierwsze gra według plotek zadebiutuje na konsolach Sony czyli Playstation 4 oraz najnowszej generacji czyli Playstation 5. Jednak to co najbardziej nas interesuje to zapowiedź na platformach mobilnych. Valorant będzie dostępny zarówno na Androidzie jak i iOS, co jest zdecydowanie dobrą wiadomością. Z drugiej jednak strony nie mamy żadnych konkretniejszych informacji na temat zbliżającej się premiery. Gra podobnie jak na komputerach osobistych powinna być dostępna za darmo, ale jak to bywa w tego typu produkcjach tak i tutaj mamy do czynienia z mikropłatnościami, które pojawiają się teraz już niemal wszędzie.

Osobiście czekam z niecierpliwością na kolejny tytuł mobilny. Fani strzelanek w wersji mobile powinni być zadowoleni, bowiem od jakiegoś czasu mogą już zagrywać się w Call of Duty, w drodze jest również Battlefield, a teraz przyszła kolej na Valoranta. Choć jak na razie nie mamy konkretynych informacji, kiedy nowe produkcje zadebiutują na smartfonach i tabletach. Czekacie na mobilne odsłony swoich ulubionych tytułów? Dajcie znać w komentarzach, który tytuł zobaczyliście na swoim telefonie czy tablecie.

Źródło: gsmarena.com