Xiaomi Redmi Note 10 Pro – recenzja

Xiaomi co roku ma w zwyczaju wydawać swoją średnio półkową serię Redmi Note. W tym roku firma postarała się szczególnie i wprowadziła praktycznie wszystkie możliwe funkcje tworząc bardzo ciekawy smartfon. Redmi Note 10 Pro to urządzenie mogące konkurować z znacznie droższymi propozycjami konkurencji. Jak smartfon radzi sobie w codziennym użytkowaniu? Czy jest telefonem, który otrzymał każdą obecnie “modną” funkcję? Zapraszam do lektury dzisiejszego testu.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Smartfon przychodzi do nas w standardowym pudełku. Wyposażenie jest bazowe, jednocześnie wystarczające. W pudełku poza samym urządzeniem znajdziemy 33W ładowarkę, kabel USB-C oraz przezroczyste silikonowe etui z zaślepką na port USB.

Specyfikacja w tej cenie jest bardzo atrakcyjna. Xiaomi oferuje przede wszystkim wydajny procesor Snapdragon 732G sparowany przez 6GB pamięci ram oraz 128GB pamięci wewnętrznej. Ekran ma przekątną 6.67 cala, a na tylnej obudowie znajdziemy zestaw 4 obiektywów. Całość zwieńcza pojemna bateria o pojemności 5020 mAh.

Jakość wykonania i design

Aspekt wykonania pozostaje na wysokim poziomie, z małym jednak mankamentem. Urządzenie zbudowane jest z dwóch tafli szkła Corning Gorilla Glass 5 generacji przedzielone plastikową ramką, której dolna część ugina się pod palcami. Konstrukcja została potwierdzona certyfikatem IP53, który gwarantuje odporność na zachlapania.

Redmi Note 10 Pro został zaprojektowany w elegancki oraz mogący się podobać sposób. Zaczynając od panelu tylnego muszę zaznaczyć, że szkło jest niestety nie matowe a więc łatwo zbiera odciski palców oraz co najgorsze zabrudzenia, które głównie zbierają się wokół wyspy na aparaty. Sama wyspa znacznie wystaje i jest podzielona na dwie części. Przechodząc do korpusu – po prawej stronie znajduje się guzik do regulacji głośności oraz przycisk power zaszyty w płytkę skanera linii papilarnych. Sama płytka jest zaprojektowana w inny sposób, niż dotąd to miało miejsce – nieznacznie wystaje i jest mniej wyczuwalna. Lewa strona korpusu zarezerwowana jest dla tacki dual SIM (2x SIM + microSD). Część dolna skrywa mikrofon do rozmów, port USB-C oraz głośnik multimedialny, przeciwna – złącze audio Jack 3.5mm, maskownicę drugiego głośnika oraz diodę podczerwieni.

Wyświetlacz

Uczestnik dzisiejszej recenzji otrzymał ekran o przekątnej 6.67 cala pracujący w rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Matryca została wytworzona w technologii Super AMOLED i jest odświeżana w 120Hz. Ekran pokrywa około 85.6 panelu przedniego.

Ekran Redmi Note 10 Pro w tej cenie jest istnym hitem. Konkurencja w wiele droższych smartfonach oferuje niższe odświeżanie, a nawet matryce IPS. Xiaomi implementując tak dobry panel w tak tanim urządzeniu pozwala na odczucie, że mamy do czynienia z smartfonem klasy wyższej. Czernie są prawdziwe, kolory świetnie reprodukowane. Jedynym większym minusem jest fakt braku implementacji pełnego Always on Display, gdzie ekran “zawsze” włączony wyświetla informacje tylko przez 10 sekund. Kompletnie nie rozumiem tego posunięcia. Jasność maksymalna jak i minimalna stoją na dobrym poziomie – smartfon bez problemu obsłużymy w słońcu.

Aparat

Urządzenie zostało wyposażone w zestaw czterech obiektywów na tylnej wysepce oraz pojedynczego modułu selfie:

Główny 108 Mpix f/1.9 z elektroniczną stabilizacją obrazu

Szerokokątny 8 Mpix f/2.2 z polem widzenia 118 stopni

Makro 5 Mpix f/2.2

Pomiar głębi 2 Mpix f/2.4

Aplikacja producenta jest prosta i przejrzysta. Poza elektronicznym przyciskiem spustu migawki mamy trzy guziki do zmiany obiektywu, pamiętając że 2 krotny zbliżenie odbywa się przycinając kadr. Opcje typu pro, wideo czy portret są na pasku poniżej a przycisk więcej skrywa wszystkie dostępne funkcje.

Xiaomi pod względem fotograficznym radzi sobie nienagannie. Zdjęcia wykonane przy pomocy głównego oczka są szczegółowe, ostre a odwzorowanie kolorów jak i rozpiętość tonalna stoją na dobrym poziomie. W nocy wiadomo – szczegółowość oraz ostrość spada, pojawia się więcej szumów. Tryb nocny pomaga tylko w niewielkim stopniu. Zdjęcia wykonane szerokim kątem nie różnią się przede wszystkim od głównego kolorystycznie, naturalnie nawet w lepszych warunkach oświetleniowych jest tutaj mniej detali – w nocy szeroki kąt radzi sobie po prostu kiepsko, nie dostał nawet trybu nocnego.

Bateria

Producent zdecydował się na implementację ogniwa o pojemności 5020 mAh. Dodam, że podczas testów stale miałem włączone 120Hz – smartfon na jednym ładowaniu wytrzymywał od 7 aż do 10 godzin w zależności od tego, czy korzystałem z danych komórkowych czy WiFi. Telefon obsługuje szybkie ładowanie o mocy 33W, które pozwala uzupełnić energię do 100% w niespełna 85 minut – gdy po około pół godziny uzyskujemy połowę baterii.

Zabezpieczenia biometryczne

Smartfon poza klasycznym pinem czy hasłem wspiera dwa sposoby autoryzacji do ekranu głównego. Pojemnościowy skaner linii papilarnych jest zaszyty w przycisk power w postaci płytki, do dyspozycji jest zarówno rozpoznawanie twarzy realizowane przy pomocy przedniej kamerki do selfie. Czytnik działa błyskawicznie i bezbłędnie, wystarczy na ułamek sekundy musnąć palcem o czytnik i jesteśmy już przenoszeni do menu. Rozpoznawanie twarzy nie jest wspierane przez czujnik głębi, a więc sam proces staje się automatycznie mniej bezpieczny. Prędkość samego rozpoznawania stoi podobnie na bardzo wysokim poziomie dodam także, że smartfon potrafi rozpoznać twarz nawet z nietypowych kątów.

Oprogramowanie

Telefon działa na Androidzie 11 z autorską nakładką MIUI 12.0.7 Poprawki bezpieczeństwa są z lutego 2021 roku a więc nieco przestarzałe.

System MIUI nikomu nie trzeba przedstawiać. Software Xiaomi jest pełna funkcji, z możliwością personalizacji. Android od Xiaomi nie jest niestety pozbawiony bugów… Największe zarzuty w stronę Redmi Note 10 Pro kieruję właśnie przez system, który wraz z aktualizacją do najnowszego Androida nie lubi się z pewnymi aplikacjami – szczególnie messengerem. Powiadomienia to totalna porażka, praktycznie się nie wyświetlają – a już jeśli to z dużym opóźnieniem. Sam w sposób jak one są wyświetlane jest niedopuszczalne – powiadomienia z messengera nie mają awatarów, nakładają się na siebie, same banery są źle zbudowane a co najśmieszniejsze wyświetlają imię i nazwisko osoby, której wiadomości miały trafić do nas wcześniej. Rozumiem, że Xiaomi zawsze lubiło oszczędzać na oprogramowaniu, obecnie jest to niestety tragedia – psuje to całą przyjemność w korzystaniu z urządzenia.

Wydajność

Redmi Note 10 Pro napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 732G rozpędzając się maksymalnie do zegara 2.3GHz z grafiką Adreno 618. Układ wspierany jest przez 6 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Snapdragon 732G to poprawiony nieznacznie starszy 730G, którego najmocniejszy rdzeń rozpędza się do zegara wyższego o 100Mhz – tak, 0.1GHz wymagało zmiany nazwy. Układ w codziennym użytkowaniu radzi sobie bardzo dobrze, nie lagując cz nie łapiąc większych zadyszek. Bardziej wymagające gry też nie stanowią tutaj problemu – bez problemu zagramy w tytuły typu Call of Duty Mobile czy Genshin Impact.

Multimedia

Pod względem multimediów smartfon radzi sobie naprawdę dobrze. Na pokładzie są obecne głośniki stereo, grają one na akceptowalnym poziomie, jednak im głośniej tym dźwięk staje się bardziej niezdatny do odsłuchu. Na pokładzie znajduje się złącze Jack 3.5mm a po podpięciu słuchawek czeka na nas w opcjach funkcja dźwięku Hi-Fi oraz equalizera z gotowymi presetami dla różnych rodzajów muzyki.

Łączność

Urządzenie zapewnia pełne zaplecze połączeniowe. Do dyspozycji jest dwuzakresowe WiFi 802.11 a/b/g/n/ac działające na częstotliwościach 2.4 oraz 5 GHz. Do dyspozycji jest także GPS, do którego działania nie mam większych zarzutów, Bluetooth 5.1, GPS oraz NFC do płatności zbliżeniowych. Nie zabrakło też USB-C 3.0 do szybkiego transferu plików.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie zalety i wady mogę stwierdzić, że Redmi Note 10 Pro to bardzo dobre urządzenie. W kwocie 1399 złotych otrzymujemy głównie niespotykany w tej klasie cenowej wyświetlacz z wysokim odświeżaniem, dobrą wydajność, pojemną baterię czy nienaganną budowę. Największym minusem jest niestety kapryśne oprogramowanie MIUI nie pozbawione wszelkich błędów, czy niezwykle zbierającą zabrudzenia szklaną konstrukcję.