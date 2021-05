Samsung Galaxy Fold 3 z jednym aparatem pod ekranem

Najpewniej zbliżająca się premiera Samsunga Galaxy Fold 3 to jedna z największych premier na którą wyczekują fani mobilnych technologii. W tym roku jest też dosyć szczególna, bo najpewniej w 2021 nie zobaczymy nowego przedstawiciela linii Galaxy Note, a właśnie Fold i reszta składanych telefonów zastąpi miejsce już kultowej rodziny urządzeń. Dlatego też tak wyczekiwana jest premiera Galaxy Fold 3, choć plotki sugerują, że jeszcze chwilę poczekamy do oficjalnego debiutu urządzenia. Najpewniej nastąpi w sierpniu bieżącego roku.

Do nas spływają kolejne informacje związane z Galaxy Fold 3 i powiem szczerze, że całość wygląda coraz ciekawiej. Tym razem jeden z leaksterów pochwalił się informacjami na temat aparatów, które będą zaimplementowane do tego modelu.

👀

Front 10MP 1.22um 1/3.2" IMX374

Front 16MP 1.0um 1/3.09" IMX471

Rear Wide Angle 12MP 1.8um 1/1.76" IMX555

Rear 2x telephoto 12MP 1.0um 1/3.6" 3M5

Rear Ultra Wide 12MP 1.12um 1/3.2" 3L6 https://t.co/xZqyIUbQEv — Tron ❂ (@FrontTron) May 25, 2021

Powyższy zestaw niczym szczególnym się nie wyróżnia, potrójny główny aparat o matrycach 12 Mpx, przedni aparat 10 Mpx oraz 16 Mpx „oczko” w przypadku składanego ekranu. Ostatnim z aparatów moim zdaniem najbardziej warto się zainteresować ze względu na to, że ma być on ukryty pod ekranem. Dzięki czemu w przypadku głównego, dużego ekranu nie będzie problemu z żadnym wcięciem, innym udziwnieniem (choć w poprzedniej generacji producent zrezygnował w tym miejscu z aparatu). To mimo wszystko krok do przodu. Ciekaw jestem jak na dłuższą metę będzie sprawowała się ta technologia, bo prócz ZTE nikt na szerszą skalę nie implementował tego typu rozwiązania w smartfonach. Reszta specyfikacji Samsunga Galaxy Fold 3 nie powinna wzbudzać większych emocji, bo to po prostu najwyższa półka podobnie jak pozostałe telefony z linii Galaxy S21.

Źródło: gsmarena.com