Takiej ładowarki do smartwatcha jeszcze nie widziałeś

Edycje specjalne telefonów czy smart zegarków to zawsze łakomy kąsek dla fanów marki. Do tej pory kooperacje między producentami były różne między innymi Samsung przygotował specjalną wersję swoich smartfonów przy okazji premiery filmów Avengers. Jakiś czas temu mieliśmy okazję poznać również edycję limitowaną telefonów OnePlus, dokładniej modelu 8T przy premierze Cyberpunk 2077. Jednak w tego typu rozwiązaniach trzeba wziąć pod uwagę jeden fakt. Zmian w porównaniu do standardowego modelu nie ma zbyt dużo, najczęściej ograniczają się do modyfikacji wizualnych czyli mamy nową obudowę, z dodatkami pasującymi do danej marki. Twórcy czasem dorzucają jeszcze skórkę na sam interfejs telefonu i na tym się kończy.

W przypadku najnowsze brandowanego znakiem Cyberpunk 2077 urządzenia sytuacja jest nieco odmienna. Owszem również zyskujemy specjalne tarcze zegarka, nową animację uruchamiania zegarka (wzorowaną na trailera i interfejsie Cyberpunka 2077). W tym wypadku OnePlus Watch prócz zmian kolorów zyskuje jeden ciekawy gadżet – ładowarkę. Gdyby to była zwykła ładowarka tak na dobrą sprawę by nikt nie zauważył zmiany, jednak w tutaj chiński producent ładowarkę zintegrował z postumentem ręki Johnego Silverhanda. Całość wygląda naprawdę ciekawie i dla fanów marki zdecydowanie będzie ciekawym gadżetem. Jednak jak w przypadku pozostałych limitowanych rozwiązań zdobycie go może nie być takie proste.

Po pierwsze OnePlus Watch jest w tym momencie dostępny w pre-orderze jedynie w Chinach i w sprzedaży pojawi się od 1 czerwca w cenie 1299 juanów, w przeliczeniu na złotówki to około 750 złotych. W porównaniu do podstawowego modelu, który kosztuje 999 juanów (około 550 zł) to wzrost ceny jest zauważalny, ale z pewnością podyktowany jest on dodatkiem w postaci ciekawej ładowarki. Ciekaw jestem czy OnePlus zdecyduje się na szerszą dystrybucję swojego smartwatcha, tym bardziej, że OnePlus 8T w edycji Cyberpunk 2077 był dostępny szerzej.

Źródło: pocketnow.com