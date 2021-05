Linia urządzeń Honor 50 z usługami Google’a!

Tak właściwie cała historia związana z marką Honor wiąże się bezpośrednio z Huawei. Jeszcze w ubiegłym roku marka Honor należała do chińskiego producenta, przez co wszystkie zakazy związane brakiem możliwości współpracy z amerykańskimi firmami przenosiły się równocześnie na Honor. Jednak jakiś czas temu marka Honor zmieniła właściciela, dzięki czemu wiele się zmieniło dla przyszłych posiadaczy nowych telefonów od marki Honor.

Niemiecki oddział marki Honor dosyć niespodziewanie potwierdził, że najnowsza odsłona czyli linia Honor 50 będą mieć pełne wsparcie usług Google’a. W porównaniu do urządzeń chińskiego producenta Huawei to naprawdę spory krok naprzód. Oczywiście do 100% pewności trzeba poczekać do oficjalnej premiery urządzenia, ale ta ma się odbyć już w czerwcu bieżącego roku.

Telefon według przeciekowych informacji ma oferować najnowszy układ Qualcomma z mocnej średniej półki czyli Snapdragona 778G, do tego dojdzie jeszcze potrójny główny aparat o matrycy 50 Mpx, teleobiektywie 13 Mpx oraz 8 Mpx szerokokątnym. Jednak to Honor 50 Pro będzie najmocniejszym wariantem i prawdziwym flagowcem dla marki Honor. Po pierwszy otrzymamy już Snapdragona 888, ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, potrójny główny aparat, a także baterię o pojemności 4500 mAh wraz ze wsparciem technologii szybkiego ładowania do 67 W mocy. Liczę, że linia Honor 50 namiesza nieco wśród szczególnie chińskich propozycji. Bo tych jest naprawdę sporo, a dla nas użytkowników większa konkurencja to lepsze ceny i ciekawe propozycje.

Czekacie na najnowsze smartfony ze stajni chińskiego producenta? Jak myślicie linia Honor 50 namiesza na rynku mobilnych technologii? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com