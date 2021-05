Xiaomi zaprezentuje odśweżonego Redmi Note 8 w wersji 2021

Redmi Note 8 był zdecydowanie jednym z lepiej sprzedających się smartfonów w roku 2019/2020. Smartfon według postów firmy ma otrzymać mały “rework” w postaci Redmi Note 8 2021. Czy jest to w ogóle potrzebne, a raczej czy jest to zapewne kwestia wielu pozostałych części oraz niesprzedanych egzemplarzy poprzednika? Xiaomi decydując się odnowić taniego Redmi Note 8 na pewno na tym nie straci.

Urządzenie pod względem wyglądu jest identyczne tak jak w podstawowym Redmi Note 8. Przód na tle konkurencji będzie wyróżniała co raz to wypierany na rzecz otworu w ekranie notch w kształcie kropli. Ekran naturalnie będzie ten sam czyli 6.3 calowy IPS TFT z rozdzielczością FullHD i odświeżaniem na poziomie 60Hz chroniony przez szkło Gorilla Glass 5. Przedstawione przez firmę zdjęcie ukazuje podstawowy i chyba najchętniej wybierany niebieski wariant kolorystyczny. Panel przedni tak jak w poprzedniku szpecony będzie przez podbródek z logiem Redmi. Dalsza specyfikacja jest oczywista – ten sam zestaw aparatów z głównym obiektywem o rozdzielczości 48 Mpx oraz 8 Mpx ultraszerokim kątem jak i dwa moduły 2Mpx do zdjęć makro i wykrywania głębi. Bateria ma mieć pojemność 4000 mAh z ładowaniem o mocy 18W. Jedyną, jednocześnie potrzebną zmianą jest procesor – leciwy już Snapdragon 665 zostanie wymieniony na bardziej wydajny czip MediaTeka Helio G85 znanego między innymi z Redmi Note 9. Początkowo Xiaomi Redmi Note 8 nie posiadał modułu NFC, który zawitał dopiero w wersji 8T – tutaj możemy się go spodziewać.