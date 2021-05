Zwijany smartfon Samsung to Galaxy Z Roll

Coraz więcej miejsca w ostatnim szczególnie czasie poświęcamy tematowi składanych, zwijanych czy rozciąganych smartfonów. Widać, też zdecydowanie, że zainteresowanie ze strony konsumentów takimi technologiami jest coraz więcej, a ceny są coraz przystępniejsze, choć oczywiście jak na razie oscylują w granicy przede wszystkim drogich flagowców czyli od ponad 5000 zł do 10 000 zł. Takie kwoty nie są do przełknięcia dla każdego i niewielu może sobie pozwolić na podobny zakup. Dlatego tak ważny jest dalszy rozwój i coraz większa konkurencja ze strony innych producentów.

O tym, że Samsung szykuje dla nas kolejne składane smartfony nie jest żadnym zaskoczeniem. Przeciekowe informacje spływają do nas od dłuższego czasu i najpewniej w 2021 roku światło dzienne ujrzy Samsung Galaxy Z Fold 3 czyli flagowa linia składaków od Koreańczyków, także Galaxy Z Flip 2. Wspomina się również o budżetowej wersji tego ostatniego urządzenia. Możliwe, że już w sierpniu całą trójkę poznamy oficjalnie, jednak to co również nas w tym wszystkim ciekawi to ostatni patent, który zaprezentował Samsung przy okazji Display Week 2021 – rozwijalny ekran. Podobne technologie już ma Oppo, ale mimo wszystko na masową skalę nie produkuje z nimi smartfonów. Tutaj może się okazać zupełnie inaczej.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej otrzymał dokument od Samsunga, który ma na celu zastrzeżenie znaku towarowego Z Roll. Wygląda na to, że Samsung będzie starał się w niedalekiej przyszłości rozbudować portfolio urządzeń składanych, rozwijanych. Dzięki takiemu posunięciu z całą pewnością powinien również umocnić swoją pozycję lidera w tej kategorii urządzeń mobilnych. Dziś konkurencję ma niewielką, choć myślę, że chociażby Xiaomi ma w zanadrzu asa w rękawie i na pewno nie podda się bez walki.

Źródło: pocketnow.com