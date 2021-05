Na świecie sprzedano już ponad 200 milionów egzemplarzy Redmi Note

Ubiegły rok na całym świecie pod różnymi względami był bardzo specyficzny. Wielu z nas musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości, również producenci sprzętu mobilnego mieli nieco problemów, choć z całą pewnością wyglądało o niebo lepiej niż hotelarze czy restauratorzy. Mimo to, przetasowania w czołówce producentów sprzedających najwięcej smartfonów były całkiem spore. Od wielu miesięcy Xiaomi bardzo mocno zaznacza swoją pozycję w szczególności w Europie wschodniej i centralnej.

Włodarze Xiaomi właśnie dzisiaj pochwalili się informacjami, że do tej pory sprzedano na całym świecie ponad 200 milionów egzemplarzy serii urządzeń Redmi Note. Pierwsze generacja tych średniopółkowych urządzeń pojawiła się w marcu 2014 roku na sklepowych półkach i niemal z marszu zdobyła ogromną popularność. Dowodem na to, że Redmi Note to naprawdę bardzo silna marka na całym świecie może świadczyć fakt, że tylko i wyłącznie samej dziewiątej generacji urządzeń od Xiaomi z logiem Redmi Note sprzedało się ponad 45,2 miliona egzemplarzy. Więc tak na dobrą sprawię nieco ponad 20% sprzedaży stanowi tylko i wyłącznie ostatnia generacja urządzeń. Tak właściwie przed ostatnia, bo Redmi Note 10 tak na dobrą sprawę jeszcze dobrze się na sklepowych półkach nie rozgościł.

Powiem szczerze. Xiaomi idzie bardzo mocno do przodu jeśli chodzi o swoje urządzenia, za dobre pieniądze użytkownik może otrzymać świetne urządzenie, które posłuży mu co najmniej przez kilka lat. Jeśli chodzi o jakość tych urządzeń tak na dobrą sprawę nie odbiegają w ogóle, lub w bardzo niewielkim stopniu chociażby w porównaniu do bardziej „markowych” rozwiązań.

