Jaki smartfon z dobrą baterią? [maj 2021]

Wiele razy, gdy ktoś pyta mnie o to jakim bym polecił telefon, pada wraz z listą wymogów informacja, aby miał pojemną baterię. To jeden z elementów, na które patrzymy coraz częściej w przypadku urządzeń mobilnych. Dzisiaj ładujemy swoje tablety, smartfony czy smartwatche niemal codziennie, a w przypadku urządzeń z poniższej listy mamy do czynienia z bateriami co najmniej 6000 mAh, więc na tyle pojemne by wytrzymały co przynajmniej dwa dni działania. Wśród nich znajdziecie urządzenia tak właściwie z każdej półki cenowej od kilkuset złotych do flagowców za blisko 4000 zł.

Czego możemy się spodziewać po telefonach z pojemną baterią? Przede wszystkim standardem stała się już technologia szybkiego ładowania, która umożliwia najczęściej w ciągu godziny naładować niemal do pełna nawet tak duże ogniwa. W zależności od telefonu mamy od 18 W do nawet 65 W mocy, więc tutaj rozpiętość jest spora. Część producentów implementuje dodatkowo rozwiązania typu tryb oszczędzania energii, możliwość wyboru do ilu procent chcemy za każdym razem ładować telefon itd. Opcji jest sporo, ułatwiają one życie przy codziennym korzystaniu z telefonu, ale większości przypadków moim zdaniem nie są niezbędne. Poniżej znajdziecie smartfony, które mają właśnie pojemniejszą baterię niż standardowo dzisiejsze smartfony.

Motorola Moto G9 Power

Z chwilą pisania tego artykułu w Polsce nie był dostępny jeszcze Moto G10 Power, która najpewniej lada moment pojawi się na sklepowych półkach i wyprze ze sprzedaży Moto G9 Power. Jednak jak na razie to jeden z najtańszych urządzeń z pojemną baterią. Do naszej dyspozycji oddano 6000 mAh ogniwo, które dodatkowo wspiera technologię szybkiego ładowania 20 W. Specyfikację uzupełnia całkiem wydajny Snapdragon 662. Do tego dochodzi 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Motorola zaimplementowała również całkiem sporych rozmiarów ekran o przekątnej 6,8 cala, ale pracujący z rozdzielczością raptem HD+ czyli 720×1640 pikseli co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 263 ppi. Telefon aktualnie można kupić już za około 700 zł jak na te możliwości jest to ciekawa opcja. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej, a recenzję znajdziecie pod linkiem.

Poco M3

To najtańszy smartfon z całego zestawienia. Można go kupić za około 550 zł i jeśli szukacie taniego rozwiązania to właśnie ten model wydaje się najlepszą wersją. W przypadku Poco M3 mamy ogniwo o pojemności 6000 mAh. Dodatkowo naładujemy telefon maksymalnie z mocą 18 W co również jest dobrym wynikiem. Sercem urządzenia jest podobnie jak w Motoroli Moto G9 Power Snapdragon 662 wraz 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej ROM. Specyfikację uzupełnia nieco mniejszy ekran o przekątnej 6,43 cala, który pracuje w rozdzielczości Full HD+. Całość na papierze wygląda naprawdę bardzo dobrze, a gdy dodamy do tego bardzo dobrą cenę będziemy mieć jeden z ciekawszych urządzeń działających pod kontrolą Androida z pojemną baterią. Moim zdaniem propozycja warta rozważenia.

Samsung Galaxy M21

Telefony z pojemnymi bateriami w ostatnim czasie nie pojawiają się zbyt często na sklepowych półkach. Mocne powiększenie pojemności baterii prowadzi do zwiększenia gabarytów samego urządzenia co nie jest na dłuższą metę dobre. Ubiegłym roku kiedy ten telefon debiutował na sklepowych półkach dosyć niespodziewanie dużo osób doceniało pojemną baterię urządzenia. W przypadku Galaxy M21 mamy do czynienia z ogniwem o pojemności 6000 mAh. Co daje co najmniej dwa dni działania. Do tego dochodzi jeszcze ekran o przekątnej 6,4 cala, wykonany w technologii Super AMOLED, 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Urządzenie działa pod kontrolą Exynosa 9611. Całość wygląda naprawdę dobrze, choć trzeba nieco dopłacić za logo Samsunga w porównaniu np. z chińskimi smartfonami. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Samsung Galaxy M51

To tak właściwie mocniejszy brat wcześniejszego urządzenia z tego zestawienia. Samsung Galaxy M51 został wyposażony w największa baterię z całego artykułu. Mamy bowiem tutaj ogniwo o pojemności aż 7000 mAh. Jest też również nieco większy ten model od M21, bowiem ekran to 6,67 calowa jednostka, która została wykonana również w technologii Super AMOLED. Telefon dodatkowo jest wyposażony w 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci ROM. Cały zestaw jest naprawdę przemyślany, a co najważniejsze działa pod kontrolą mocnego średniopółkowego układu czyli Snapdragona 730. To ciekawa alternatywa dla pozostałych urządzeń z tego zestawienia, i ma w sobie naprawdę spory potencjał.

Asus ROG Phone 5

Zestawienie zamyka zdecydowanie najmocniejszy sprzęt, ale też najdroższy. Po pierwsze mamy tutaj 6000 mAh baterię, którą można ładować z mocą 65 W, więc naprawdę bardzo szybko. Co ważne Asus z myślą o graczach przygotował całą masę różnych rozwiązań, które umożliwiają zarządzanie energią w tym smartfonie między innymi ładowanie telefonu do odpowiedniego poziomu, możliwość ładowania telefonu tak by pomijać baterię itd. Opcji jest cała masa, więcej z nich opisuję przy okazji recenzji Asus ROG Phone 5. Do tego dochodzi oczywiście najmocniejszy układ Qualcomma czyli Snapdragonn 888. Do tego w zależności od wersji nawet 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia przyzwoity aparat i otrzymujemy telefon nietuzinkowy dedykowany co prawda graczom, ale mimo wszystko jeden z najciekawszych flagowców z tego 2021 roku. Aktualnie ten telefon możecie kupić od 3800 zł. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Podsumowując, jak sami widzicie rozwiązań z pojemnymi bateriami nie ma zbyt dużo, ale tak na dobrą sprawę niemal każdy znajdzie coś dla siebie od 500 zł skończywszy na prawie 4000 zł. Dajcie znać w komentarzach czy jesteście w posiadaniu któregoś z powyższych telefonów.