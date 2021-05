Samsung rozbudowuje linię urządzeń Fan Edition

Do tej pory linia urządzeń oznaczonych jako Fan Edition nie była zbyt rozbudowana. Tak właściwie wśród smartfonów, które pojawiły się na sklepowych półkach był tylko Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Jednak telefon ten kosztował zauważalnie mniej od swoich większych braci, a jednak mimo wszystko jeśli chodzi o wydajność nie odstawał w żaden sposób od czołówki była to ciekawa alternatywa dla pozostałych flagowców tego producenta. Inna sprawa, że od pewnego czasu pojawiają się plotki na temat następcy właśnie Galaxy S20 FE. Jak na razie mamy żadnych konkretnych, oficjalnych informacji na temat tego urządzenia, ale wygląda na to, że koreański producent również będzie chciał przygotowywać tablety z oznaczeniem FE.

Mowa w tym momencie o Galaxy Tab S7 FE, który jeśli tylko przyjrzymy się specyfikacji wyprze z rynku oznaczenie Lite. W przypadku tego modelu mamy do czynienia z ogromnym 12,4 calowym wyświetlaczem, który działać będzie z maksymalną rozdzielczością 2560×1600 pikseli. Do tego dochodzi mocny średniopółkowy procesor Snapdragon 750G wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Jak przystało na dzisiejszą modę telefon ten będzie wspierał również rysik S-Pen. W przypadku baterii w zależności od źródła tablet będzie wyposażony w ogniwo o pojemności 7000 mAh, drugą alternatywą jest bateria 10 090 mAh (dokładnie taka jaka została zaimplementowana w Galaxy Tab S7+). Dodatkowo mamy wsparcie dla technologii szybkiego ładowania do 45 W.

Tablet ma się pojawić w sprzedaży w wersji podstawowej tylko z modułem Wi-Fi, a także 5G. Kiedy możemy się spodziewać debiutu na sklepowych półkach tego niestety nie wiemy. Osobiście jestem rozczarowany specyfikacją Galaxy Tab S7 Fan Edition, liczyłem mimo wszystko na flagowe rozwiązanie z nieco gorszym wykończeniem. A tutaj dostajemy dobrą, ale mimo wszystko średniopółkową specyfikację. Co sądzicie o rozbudowaniu linii Fan Edition od Samsunga? Ma to sens? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com