Samsung szykuje dla nas masę niespodzianek ze składanymi urządzeniami

Tak na dobrą sprawę jeśli weźmiemy pod uwagę sprzedaż urządzeń ze składanymi ekranami, a standardowe rozwiązania to się okazuje finalnie, że tych nowoczesnych rozwiązań sprzedaje się dosłownie promil. Jednak mimo wszystko z drugiej strony zdecydowanie warto sprawdzić jak wygląda ta technologia i jakie są pomysły na jej rozwój producentów.

Samsung to jeden z największych producentów ekranów na świecie. W swoich strukturach ma cały oddział firmy Samsung Display, który właśnie na targach Display Week 2021 zaprezentował światu kilka ciekawych rozwiązań związanych z telefonami składanymi. Po pierwsze trzeba wziąć pod uwagę jeden aspekt, są to jedynie projekty samych ekranów, a nie gotowe urządzenia, więc do wykorzystania ich finalnie w telefonach, tabletach czy innych rozwiązaniach może być jeszcze daleka droga.

Pierwsze rozwiązanie nazwane jest jako S-foldable, czyli nic innego jak podwójnie składany ekran w dwóch kierunkach. Zarówno wewnętrznie i wewnętrznie, dzięki czemu możemy mieć tak na dobrą sprawę całkiem sporej wielkości tablet – maksymalnie do 7,2 cala, a po dwukrotnym złożeniu otrzymujemy kompaktowy smartfon. Rozwiązanie ciekawe, bo do tej pory mieliśmy na sklepowych półkach urządzenia z jednym złożeniem. Również Samsung przygotuje składany tablet, tutaj mamy do czynienia z ogromnym 17 calowym wyświetlaczem, który można zredukować o połowę po złożeniu. Kolejny ciekawy element to Under Panel Camera, czyli nic innego jak schowana pod wyświetlaczem przedni kamera. Takie rozwiązanie pojawiło się w telefonach ZTE, a mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również inni producenci będą korzystać z podobnej technologii. Dzięki czemu powinniśmy pozbyć się z rynku telefonów z notchami.

Ostatnia technologia, która ma zostać zaprezentowana na targach Samsung Display to rozwijalny ekran, podobne rozwiązanie prezentowało jakiś czas temu Oppo, choć nadal ten telefon nie jest dostępny w normalnej sprzedaży.

Jak sami widzicie Samsung ma nieco różnego rodzaju patentów na rozwój technologii związanych z ekranami. Liczę osobiście, że w niedalekiej przyszłości Samsung będzie chciał te innowacje wprowadzać do swoich telefonów, bo większość z nich może być naprawdę ciekawa.

Źródło: pocketnow.com