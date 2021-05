Nowy iPhone 13 z dwa razy mniejszym notchem niż dotychczas!

Od dłuższego czasu przecieki mówią o mniejszym wcięciu w ekranie smartfonów firmy z Cupertino. W internecie pojawiły zdjęcia szkła ochronnego kompatybilnego z iPhone 13a dzięki tajwańskiej stronie DigiTimes dowiadujemy się że chip odpowiadający za moduł rozpoznawania twarzy FaceID VSCEL zostanie zmniejszony o 40-50% w flagowcach Apple na rok 2021.

Według portalu główną kartą przetargową do zmniejszenia rozmiaru notcha jest sam czip, który naturalnie będzie mniejszy niż w poprzednich iPhone. Jak wiemy, nieważne biorąc iPhone 12 Mini czy 12 Pro Max do ręki, jest on tej samej wielkości nawet pomimo złudzeń, które niesie przekątna ekranu gdzie różnica między większym a mniejszym wynosi aż 1.3 cala. Informacje także obejmują przyszłe iPady, które będą korzystać z technologii przestrzennego rozpoznawania twarzy. Oczywistą sprawą jest, że nie zmieni to diametralnie wyglądu tabletów Apple, bowiem moduł FaceID ukryty jest w symetryczną ramkę, która jest tej samej wysokości wokół całego ekranu. Oczekiwana specyfikacja samego iPhone 13 nie uległa zmianie – flagowce bedą napędzane procesorem A15 Bionic, podstawowe modele wyposażone mają być w skanery LiDAR a warianty Pro zyskać mają wyższe odświeżanie do 120Hz z panelami OLED LTPO gwarantujące dynamiczną zmianę wartości w zależności od wyświetlanych treści. Oczekuje się także mniejszych lub większych zmian w zestawie aparatów.