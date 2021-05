Jak wybrać najlepszą platformę do inwestowania na rynku Forex i kontraktami CFD?

Można powiedzieć, że platform do inwestowania na różnego rodzajach rynkach jest u nas pod dostatkiem. Dlatego też, tak ważne jest znalezienie idealnej dla siebie, która zdecydowanie ułatwi nam pracę na co dzień. Poniższy artykuł pomoże Wam w zrozumieniu mechaniki działania takich platform, a także ułatwi podjęcie decyzji co do wyboru tej jednej właściwej i najlepszej platformy do inwestowania. Na jakie elementy warto zwrócić uwagę podczas wyboru takiego rozwiązania? Co jest najważniejsze? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym tekście. Zapraszam do lektury całego artykułu.

Bezpieczeństwo

Osobiście to dla mnie absolutny priorytet. Bezpieczeństwo w tym wypadku rozumiane przede wszystkim jako odpowiednie zabezpieczenie naszych transakcji i danych tak by nie miało miejsce żaden przypadkowe lub nieautoryzowane działanie, ale również nadzór zewnętrznych organów, które trzymają pieczę nad pieniędzmi. W Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego. Dlatego też wybieramy platformę, która ma na rynku dłuższy staż. Dzięki temu możemy sprawdzić jak ona działa w dłuższym okresie czasu, jakie ma opinie i na ile jest niezawodna. Ważne jest to by kompleksowo podejść do tematu wyboru odpowiedniej platformy do inwestowania. Jedną z niewielu platform, która łączyłaby wszystkie powyższe elementy jest rodzimy dom maklerski XTB. Istnieje on na rynku już od 2002 roku (początkowo jako X-Trade Brokers, następnie od 2004 roku jako XTB). Przez ten czas stali się jednym z największych tego typu podmiotów na świecie. Oferując swoje usługi w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, setkom tysięcy użytkowników. Oferują największy poziom bezpieczeństwa chociażby ze względu na to, że nadzoruje ich nasza rodzima Komisja Nadzoru Finansowego

Szybkość działania i niezawodność

To kolejny ważny aspekt, który należy zwrócić uwagę, bowiem, w szczególności gdy chodzi o pieniądze każdy moment zwłoki może działać na naszą niekorzyść. Dlatego też bardzo ważnym aspektem w całej „zabawie” w inwestowanie jest szybkość działania, a także niezawodność narzędzi z których korzystamy. Trader w dużej mierze opiera swoje działanie na platformach inwestycyjnych, a to bezpośrednio przenosi się na wyniki. Dlatego też szczególnie niezawodność w tym aspekcie jest niezmiernie ważna. Warto wybrać takie rozwiązanie, które jeśli nawet pojawią się jakiekolwiek problemy zapewni nam wsparcie techniczne dwadzieścia cztery godziny na dobę. Wówczas jeśli coś nie pójdzie po naszej myśli, czy pojawi się problem techniczny jesteśmy w stanie błyskawicznie otrzymać pomoc w zadanej sprawie.

Innowacyjność

To nic innego jak rozwój, który przynosi ze sobą wymierne korzyści. Dlatego też równie ważne co chociażby szybkość działa, uniwersalność jest właśnie innowacyjność, której niestety nie są w stanie zapewnić wszyscy. Warto przed wyborem odpowiedniej platformy inwestycyjnej sprawdzić, jak na przestrzeni lat się zmieniała, jakie nowości były wprowadzane. Jednym z ciekawszych tego typu rozwiązań aktualnie na rynku związanym z finansami jest platforma xStation 5, która jest autorskim rozwiązaniem XTB. Między innymi właśnie za nią w 2016 roku firma ta otrzymała nagrodę „Najlepsza platforma transakcyjna”. Dzięki niej w jednym miejscu mamy dostęp do ponad 4000 instrumentów inwestycyjnych.

Uniwersalność

Wchodząc w dany temat lubię być na bieżąco i mieć dostęp do swoich funduszy ze względu na to by reagować na wszelkie zmiany, wahania najszybciej jak się da. Naprzeciw takiemu rozwiązaniu stanęło XTB, które tak na dobrą sprawę, dzięki tej platformie inwestycyjnej mamy dostęp do panelu tak właściwie z każdego możliwego urządzenia. Począwszy od wersji webowej, poprzez tą dedykowaną urządzeniom mobilnym zarówno na iOS jak i Androidzie, a skończywszy na wersji desktopowej. One wszystkie dają nam pełny dostęp do platformy. Dzięki czemu korzystając chociażby z telefonu mamy dokładnie takie same opcje jakbyśmy korzystali z wersji webowej. Co jest zdecydowanym plusem, a wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste jakby się mogło początkowo wydawać. Warto wspomnieć, że uniwersalność również sprawdza się w innym aspekcie. Mianowicie z poziomu jednej platformy xStation 5 mamy dostęp do niemal wszystkich możliwych instrumentów finansowych począwszy od Forex (np. waluty funty brytyjskie, dolary amerykańskie czy euro), akcje (między innymi Facebook, CDProjekt, Amazon), indeksy (np. DAX 30, Dow Jones) poprzez towary (np. złoto, srebro, ropa naftowa czy kawa) czy skończywszy na ostatnim czasie szczególnie modnych kryptowalutach (takich jak Bitcoin, Ethereum, Ripple) i ETF-ach. Możliwości pod tym względem zdecydowanie są nieograniczone, a dostęp do nich wszystkich mamy z jednego miejsca.

Podsumowując, proces wyboru idealnej dla siebie platformy inwestycyjnej nie jest prosty. Powyższe kilka punktów powinno oczywiście w dużej mierze ułatwić tę decyzję. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że każdy z nas oczekuje też nieco innych rzeczy od takiej platformy. Stąd warto przed ostateczną decyzją pobrać wersję demo, która w określonym czasie daje nam możliwość przetestowania danej platformy. Wówczas gdy osobiście sprawdzimy z czym to się je podjęcie decyzji będzie znacznie łatwiejsze.