To bardzo dobra informacja dla przyszłych posiadaczy urządzeń Vivo i Oppo

Z fragmentacją Androida amerykański gigant z Mountain View miał problem niemal od samego początku istnienia systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Początkowo producenci sprzętu tak na dobrą sprawę w ogóle nie interesowali się dalszym wsparciem dla swoich urządzeń i to najczęściej moderzy przygotowywali nieoficjalne aktualizacje, które nie zawsze działały tak jak trzeba. Na szczęście dla nas sytuacja w ostatnim czasie uległa znaczącej zmianie i większość producentów smartfonów stara się aktualizować swoje telefony, nie są to może zbyt częste łatki, ale mimo wszystko są. Chyba najlepiej w tym zakresie radzi sobie Samsung, który nie tak dawno temu zapowiedział, że wszystkie telefony od Samsunga Galaxy S10 otrzymają czteroletnie wsparcie. Nawet sam Google do swoich urządzeń dawał maksymalnie trzy lata wsparcia. Po takiej „walce” na szczycie kolejni gracze wydłużają oficjalnie wsparcie dla swoich telefonów.

Vivo wydłuża okres aktualizacji do 3 lat

Na nasze nieszczęście nie jest tak różowo jak by wskazywał na to powyższy nagłówek. Po pierwsze zmiana dotyczy przyszłych urządzeń, które pojawią się po lipcu 2021 roku na sklepowych półkach i dotyczy tylko i wyłącznie smartfonów z linii X. Plusem natomiast jest fakt, że prócz nowych łatek zabezpieczeń użytkownicy smartfonów od Vivo będą mogli korzystać z trzech aktualizacji Androida do najnowszych wersji. Nie jest tak dobrze jak chociażby w Google czy Samsungu, ale zdecydowanie jest to krok naprzód.

Oppo wydłuża okres wsparcia dla comiesięcznych łatek bezpieczeństwa

Niestety powyższe stwierdzenie dotyczy tylko i wyłącznie posiadaczy urządzeń flagowych z linii Find X3, i tylko i wyłączenie samych łatek bezpieczeństwa. Więcej aktualizacji do Androida niż dwie dla danego modelu posiadacze smartfonów z linii Find X3 nie uświadczą. Szkoda, tym bardziej, że konkurencja coraz mocniej walczy o klientów właśnie również na tym polu.

