Nowy telefon Asusa najlepiej określić „mały, ale wariat”

Powiem szczerze, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy ciężko jest znaleźć na sklepowych półkach urządzenie, które ma nieco mniejsze wymiary niż 6 cali. Większość aktualnie wydawanych smartfonów to bestie o ekranach co najmniej 6,5 cala i to często jest i tak niezbyt dużą wielkością. Taka po prostu nastała moda, choć osobiście 6,5 calowy ekran to absolutne maksimum. Dlatego też ucieszyłem się na wieść o pierwszych plotkach dotyczących najnowszego telefon od tajwańskiego producenta. Bowiem najnowszy smartfon Asusa ma łączyć ze sobą dwie cechy – niewielki ekran oraz bardzo wydajny układ. Otrzymamy najpewniej flagowca w małym „opakowaniu”.

[Exclusive] Here's the Zenfone 8 "Mini" forya:

5.9-inch Full HD+ Samsung E4 AMOLED, 120Hz, GG Victus, Under-display fingerprint scanner

SD888

148 x 68.5 x 8.9mm

169g

upto 16GB RAM, 256GB UFS 3.1 storage

4000mah, 30W

64MP IMX686 primary

12MP wide angle + Macro

3 mics, OZO audio — Mukul Sharma (@stufflistings) May 7, 2021

Według przeciekowych informacji Asus Zenfone 8 Mini ma zostać wyposażony w aktualnie najmocniejszy układ Qualcomma czyli Snapdragona 888 wraz z 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Mamy też wcześniej wspomniany ekran o przekątnej 5,9 cala, który będzie miał otwór na przedni aparat. Jednak jak przystało na flagowy telefon będziemy mieć 120 Hz odświeżanie i baterię o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania do 30 W. Największą bolączką w porównaniu do pozostałych konkurencyjnych flagowych rozwiązań może być aparat. W Asus Zenfone 8 Mini zostanie zaimplementowane główne oczko o matrycy 64 Mpx i optyką Sony IMX686, szerokokątny i makro obiektywy. Brakuje w nich niestety stabilizacji obrazu co będzie minusem.

Liczę osobiście, że Asus swojego mini flagowca rozsądnie wyceni. Gdy cena będzie adekwatna do osiągów i możliwości tego teflonu może stać się prawdziwym hitem, bowiem ciężko znaleźć konkurencyjne rozwiązania tak kompaktowe. Na szczęście na oficjalną prezentację urządzenia nie musimy czekać zbyt długo, ta ma nastąpić już w tym tygodniu. Jesteście ciekawych najnowszych urządzeń od tajwańskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com