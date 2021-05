Na najnowszy flagowy tablet od Xiaomi jeszcze chwilę poczekamy

W przypadku tabletów od pewnego czasu mamy do czynienia ze swego rodzaju stagnacją. Jeszcze kilka lat temu to był bardzo prężnie rozwijający się rynek mobilnych technologii, a aktualnie sprzedaż tabletów dosyć mocno się zmniejszyła. Co prawda producenci na początku robili prawie wszystko by zachęcić swoich klientów do zakupu nowych urządzeń, wydając różne warianty swoich tabletów, ale niestety nie przenosiło się to bezpośrednio na zauważalne zwiększenie sprzedaży. Dziś na rynku tabletów pozostało kilku dużych graczy, którzy pochłaniają zdecydowaną większość całego rynku wśród tych marek znajduje się między innymi Apple, Huawei czy Samsung. Xiaomi z tego wyścigu nieco się wycofało, ale wygląda na to, że będzie chciało w niedalekiej przyszłości powrócić do łask w tej kategorii.

Od dobrych kilku tygodni informuję Was o nowościach ze stajni chińskiego producenta, wśród nich zapowiadany jest od dłuższego czasu Xiaomi Mi Pad 5. Bardzo mocny konkurent dla iPadów czy tabletów Samsunga, ale w zauważalnie niższej cenie, dzięki czemu powinien być bardziej dostępny dla przeciętnego Kowalskiego. Podstawowy model będzie dostępny z układem MediaTeka Dimmensity 1200 wraz z modemem 5G i baterią o pojemności 8520 mAh. Wersja z dopiskiem Pro z kolei ma zostać wyposażona w ekran o odświeżaniu 120 Hz i do tego zamiast układu MediaTeka otrzymamy procesor Qualcomma czyli Snapdragona 870. Jednak to co nas zaniepokoiło w ostatnich doniesieniach to fakt, że najpewniej tak szybko nie ujrzymy nowych tabletów z linii Mi Pad 5. Pierwsze przeciekowe informacje sugerowały, że debiut urządzeń przewidziany jest na maj bieżącego roku. Dzisiaj informacje mówią, że premiera odbędzie się w drugiej połowie lipca, a nawet nieco później. Skąd takie opóźnienie? Ciężko w tym momencie powiedzieć, ale możliwe, że po drodze mamy tak dużo premier od Xiaomi, że włodarze postanowili nieco zwolnić tempo wprowadzania nowych urządzeń na sklepowe półki.

Korzystacie na co dzień z tabletów? Jesteście zainteresowani nowościami od Xiaomi? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com