To będzie zdecydowanie najtańszy składany smartfon

Składane telefony coraz częściej wchodzą pod strzechy. Pamiętając trudne początku Samsunga Galaxy Fold pierwszej generacji wygląda na to, że już największe technologiczne bolączki mamy już za sobą jeśli chodzi o składane telefony. Lada moment będziemy mieć premierę trzeciej już generacji urządzeń od koreańskiego producenta – Samsunga Galaxy Fold 3, a również drugi ze składanych telefonów również otrzyma nowe wcielenie. W tym wypadku mowa o Samsungu Galaxy Z Flip 3. Ten ostatni model ma być znacznie bardziej przystępny cenowo od swoich poprzedników.

Pierwsza wersja Samsunga Galaxy Z Flip została wyceniona w Stanach Zjednoczonych na 1380 dolarów w Polsce z kolei musieliśmy płacić około 6600 zł. Sporo, ale i tak zauważalnie mniej niż podstawowy model Galaxy Fold, który kosztował 10 tysięcy złotych. Kolejna odsłona Flipa z modułem 5G była nieco droższa bo w dolarach wynosiła 1449,99, natomiast w złotówkach 6799 zł. Nadchodząca premiera Galaxy Z Flip 3 daje też coraz więcej plotek na temat właśnie cen urządzenia. Według jednego źródła w USA telefon może zostać wyceniony na 999 dolarów, co może dać nam kwotę poniżej 5000 zł za ten model już na starcie. Druga wersja sugeruje nieco wyższą kwotę czyli 1199 dolarów co z kolei powinno dać nam kwotę do 6000 zł. Która z tych wersji jest bardziej prawdopodobna? Powiem szczerze, że przeskok o blisko 400 dolarów do 999 dolarów amerykańskich wydaje się zbyt optymistyczny, najbardziej realną wersją wydaje się mimo wszystko 1199 dolarów. Co nie jest tak astronomiczną kwotą zważywszy na ceny flagowców od innych producentów.

Jak na razie o tym telefonie nie wiemy zbyt dużo, więcej informacji w ostatnim czasie spływało do nas w kontekście najnowszego Galaxy Fold 3. Samsung Galaxy Z Flip 3 wydaje się ciekawym rozwiązaniem szczególnie dla tych, którzy chcą mieć elastyczny ekran, a nie wydawać kilkanaście tysięcy złotych na nowy telefon. Według plotek Galaxy Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 powinny zadebiutować już oficjalnie 3 sierpnia bieżącego roku. Jak na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni koreańskiego producenta.

