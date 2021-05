Jaki smartfon do 1000 zł? [maj 2021]

Ostatnie kilka tygodni to wysyp premier różnych maści urządzeń mobilnych. Fani smartfonów powinni być szczególnie ukontentowani, bo premier smartfonów w granicy do tysiąca, maksymalnie półtora tysiąca złotych było naprawdę wiele. Wśród można znaleźć ciekawy telefon. Jednak jak wybrać dla siebie idealne rozwiązanie? Cóż nie jest to łatwe zadanie, ale zdecydowanie taki artykuł powinien Wam ułatwić to zadanie.

Na co zwrócić uwagę przy telefonie za 1000 zł?

Średnia półka cenowa w ostatnim czasie mocno urosła w siłę, tak na dobrą sprawę kupując telefon za około 1000 zł mamy już urządzenie, które będzie zdecydowanie ciekawym rozwiązaniem na dobrym poziomie. Aktualnie w tej cenie można znaleźć urządzenie z 6 GB pamięci RAM i mocnego średniopółkowego układu. Z całą pewnością warto również spojrzeć na pojemność baterii i technologię szybkiego ładowania. Dzięki takiemu zestawowi telefon powinniśmy ładować co dwa dni, a jego ewentualnie szybkie podładowanie zajmie niewiele czasu.

Poco X3 NFC

Zaczynamy zestawienie z grubej rury. Telefon nie jest tak na dobrą sprawę, żadnej znanej firmy, ale to tylko pozory. Jeśli powiem, że pod submarką POCO kryje się nie kto inny jak samo Xiaomi, to już będziecie wiedzieć czego można oczekiwać od Poco X3 NFC. Specyfikację otwiera duży 6,67 calowy ekran, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości Full HD+.Do tego dochodzi 6 GB pamięci operacyjnej RAM, a także w zależności od wersji 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Mamy również wydajny układ Qualcomma czyli Snadpragon 732G. Do tego dochodzi pojemna bateria 5160 mAh ze wsparciem technologii szybkiego ładowania. Oczywiście mamy również zestaw poczwórnych aparatów głównych czyli 64 Mpx, 13 Mpx oraz 2 Mpx i 2 Mpx. Pierwszy główny, drugi szerokokątny, do głębi oraz makro. Całość znajdziemy w półce cenowej do 1000 zł i nawet przy wersji ze 128 GB pamięci ROM można zmieścić się w tym budżecie. Recenzję urządzenia znajdziecie pod linkiem

Motorola G30

To jeden z najnowszych urządzeń od Motoroli. Co prawda nie jest już tak wydajny jak poprzedni model w zestawieniu, ale mimo to jest wart uwagi. Po pierwsze sercem urządzenia jest Snapdragon 662G do tego dochodzi 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Mamy również zestaw czterech głównych obiektywów: 64 Mpx główny, 8 Mpx 2 Mpx i 2 Mpx. Pierwszy główny, drugi makro oraz głębi ostrości. Całość na papierze wygląda nieźle, ale do najmocniejszej konfiguracji, do 1000 zł nieco brakuje. Motorola G30 działa pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robicikiem oznaczonym numerem 11. Pełną recenzję urządzenia znajdziecie pod linkiem.

Realme 8 5G

Kolejny przedstawiciel chińskiego producenta, tym razem jednak nie mamy rozwiązania od Xiaomi lecz Realme. Jest to marka, która pojawia się na polskich sklepowych półach przed rokiem. Jednak nie jest na razie jeszcze tak popularny w Polsce jak Xiaomi. Mimo wszystko warto się przyjrzeć najnowszemu urządzeniu od Realme. Realme 8 to urządzenie z ekranem o przekątnej 6,5 cala, który pracuje w rozdzielczości 1080×2400 pikseli. Został on wykonany w technologii Super AMOLED, co jest sporym plusem. Sercem urządzenia jest układ MediaTeka czyli Helio G95 wraz z 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (jest również wersja z 4 GB i 8 GB pamięci RAM, ale ta wersja z 6 GB mieści się bezpiecznie w zakładanym budżecie). Specyfikację uzupełnia bateria 5000 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania.

Redmi Note 10

To jeden z najnowszych urządzeń od chińskiego producenta. Oferuje całkiem spory 6,43 calowy ekran pracujący z rozdzielczością Full HD. Do tego dochodzi jeszcze całkiem wydajny układ Qualcomma czyli Snapdragon 678. Specyfikację uzupełnia 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jeśli chodzi o aparaty mamy główny 48 Mpx, 8 Mpx szerokokątny oraz po 2 Mpx makro i do głębi. Producent zaimplementował jeszcze baterię o pojemności 5000 mAh z technologią szybkiego ładowania do 33 W mocy. Urządzenie działa pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 11. Do tego wkrótce użytkownicy otrzymają wkrótce najnowszą wersję nakładki MIUI 12.5. Telefon w zależności od wersji można zakupić już od 899 zł.

Samsung Galaxy A51

Jeśli chińskie smartfony nie są dla Was, Samsung może być całkiem niezłą alternatywą. Choć powiem szczerze, że do możliwości pozostałych chińskich telefonów nieco brakuje. Po pierwsze mamy już na rynku następcę tego smartfona, czyli Galaxy A52, ale on jest zauważalnie poza budżetem 1000 zł. Sercem urządzenia jest tym razem układ koreańskiego producenta czyli Exynos 9611. Do tego dochodzi 4 GB pamięci operacyjnej RAM, oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Główny aparat to 48 Mpx jednostka, dodatkowo mamy 12 Mpx, 5 Mpx oraz 5 Mpx. Całą specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Oppo A91

Zamykający smartfon zestawienie to również chińska propozycja, która może być ciekawą alternatywą dla pozostałych smartfonów w tym artykule. Po pierwsze mamy całkiem sporych rozmiarów ekran o przekątnej 6,4 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością 1080×2400 pikseli. Sercem Oppo A91 jest MediaTek P70 do tego dochodzi jeszcze 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. To telefon który z całego zestawienia ma największą ilość pamięci RAM. Co do samego urządzenia mamy jeszcze poczwórny zestaw aparatów: 48 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx oraz 2 Mpx. Całość prezentuje się na papierze naprawdę dobrze, mimo iż telefon rynku został wydany ponad rok temu. Ciekawa alternatywa dla telefonów Realme czy Xiaomi.

Podsumowując powyższe sześć smartfonów to bardzo dobre wersje urządzeń, które powinny w zupełności wystarczyć na dłuższy czas. Jeśli chodzi o wydajność to rozrzut mocy mamy całkiem spory. Bowiem nawet od 4 GB do 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także w przypadku procesorów mamy również duży skrajne różnice. Od tych Snapdragonów 480 do najmocniejszych Snapdragonów 732G. Całość sprawia, że każdy z nas może wybrać telefon ciekawy dla siebie, za relatywnie dobre pieniądze.