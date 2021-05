Samsung zakończył wsparcie dla smartfonów z linii Galaxy S8

To co dobre szybko się kończy. Jeśli chodzi o urządzenia z linii Galaxy S8 od koreańskiego producenta zostały wprowadzone na rynek w kwietniu 2017 roku. Od tego czasu minęły już ponad cztery lata, a Samsung nie zapominał o wsparciu dla nich. Dla koreańskiego producenta właśnie Galaxy S8 był pod kilkoma względami przełomowy. Właśnie chociażby ze względu na fakt, że był to pierwszy flagowiec Samsunga bez fizycznego klawisza home. Wówczas wszystkie nawigacyjne klawisze były umieszczone już jako część ekranu, co już aktualnie jest swego rodzaju standardem.

Co ważne nie oznacza to, że urządzenia z linii Galaxy S8 nie otrzymają już w ogóle żadnego update’u, bowiem jeśli tylko pojawi się jakaś krytyczna luka to najpewniej Koreańczycy ją załatają, jednak jeśli chodzi o wsparcie techniczne bieżące to trzeba wziąć pod uwagę, że już regularnych aktualizacji telefony z linii Galaxy S8 już nie otrzymają. Niestety taki los prędzej czy później czeka większość telefonów, a najpewniej w przyszłym roku podzieli taki sam los Galaxy S9 a za dwa Galaxy S10. Jednak mimo to czteroletnie wsparcie dla swoich smartfonów to naprawdę świetny wynik i nie można mieć aktualnie za złe Samsungowi, że porzuca swojego flagowca. Bo jednak otrzymał po drodze całą masę różnych mniejszych i większych łatek.

Jesteście jeszcze w posiadaniu urządzeń z linii Galaxy S8? Dajcie znać w komentarzach jak się sprawują po takim czasie na co dzień.

Źródło: pocketnow.com