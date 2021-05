Samsung Galaxy S21 FE wejdzie do masowej produkcji już w lipcu

Odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o zbliżające się wielkimi krokami premiery koreańskiego producenta to właśnie ta związana z Samsungiem Galaxy S21 FE wydaje się najbardziej oczekiwana spośród wszystkich. A konkurencja urządzeń od Koreańczyków jest całkiem spora, chociażby powinniśmy niedługo poznać Galaxy Fold 3, i kilka innych rozwiązań związanych ze smartfonami składanymi.

Also starting production in July is the S21 FE. Colors been published yet?

— Ross Young (@DSCCRoss) May 3, 2021