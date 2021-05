Na składany telefon od Apple poczekamy aż do 2023

Coraz więcej producentów sprzętu mobilnego idzie w kierunku dalszego rozwoju i wprowadza na rynek składane telefony. Tak na dobrą sprawę od debiutu na szerszą skalę Samsunga Galaxy Fold pojawiły się kolejne urządzenia od między innymi Huawei, Motoroli czy również Xiaomi, a najpewniej w niedalekiej przyszłości będą dostępne podobne rozwiązania od innych producentów. Wielu fanów marki z Cupertino liczyło, że również Apple najszybciej jak to będzie możliwe dołączy do tego wyścigu zbrojeń. Niestety sytuacja może wyglądać zgoła odmiennie.

Jeden z analityków rynku mobilnych technologii Ming-Chi Kuo twierdzi, że składany telefon od amerykańskiego giganta z Cupertino zobaczymy dopiero w 2023 roku. Najpewniej będzie to również technologia od Samsunga. Jak na razie są to czyste spekulacje, ale wygląda na to, że Apple nie przesadnie się śpieszy jeśli chodzi o wydanie swojego składanego telefonu. Według tego samego analityka pod koniec bieżącego roku lub maksymalnie na początku kolejnego zobaczymy następne urządzenia składane między innymi od Oppo, vivo, Xiaomi oraz Honor, więc konkurencja w tym segmencie zdecydowanie nabierze rumieńców. Dla nas użytkowników to tylko dobre informacje, większa różnorodność modeli to również znacznie lepsze ceny samych urządzeń, a te jak na razie są astronomiczne i niewielu może sobie pozwolić na kupienie urządzenia za dziesięć tysięcy złotych.

