Przy pomocy Apple Watch 8 sprawdzimy poziom cukru we krwi

Od razu wspominam na wstępie, że mimo wszystko wychodzimy mocno w przyszłość i informacje, które pojawiają się w internecie są plotkami, które jak na razie ciężko jest zweryfikować. Aktualnie najnowszą generację urządzeń typu smartwatch od amerykańskiego giganta z Cupertino jest Apple Watch szóstej generacji. Zadebiutował on pod koniec ubiegłego roku i jak na razie nie wiemy za wiele na temat następcy, który najpewniej pojawi się na sklepowych półkach jeszcze w bieżącym roku. Dlatego też informacje związane z przyszłoroczną generacją inteligentnych zegarków od Apple’a można brać aktualnie z dużym przymrużeniem oka.

Według informacji, które pojawiają się na zagranicznych portalach technologicznych Apple współpracuje z firmą Rockley Photonics, która zajmuje się przygotowywaniem sensorów związanych z badaniem naszego stanu zdrowia. Do tej pory Apple Watch potrafi sprawdzić puls, poziom natlenowania krwi, a także wykonać EKG. Jednak technologia, która zostanie zaprzęgnięta do Apple Watch ósmej generacji ma pokazać znacznie więcej możliwości. Według przeciekowych informacji będziemy mogli sprawdzić również poziom cukru we krwi, ciśnienie krwi czy ilość alkoholu we krwi. Jak to konkretnie będzie działać w przypadku zegarka w tym momencie nie wiemy, ale jeśli tylko Apple uzyska odpowiednią jakość i powtarzalność wyników może być to świetne rozwiązanie, które pomoże monitorować stan zdrowia wielu chorych osób między innymi na cukrzycę czy nadciśnienie.

Jestem ciekaw w którą stronę pójdzie technologia od Apple, wydaje się, że właśnie możliwość badania poziomu cukru we krwi, ciśnienia itd. będzie sporym ułatwieniem dla wielu użytkowników zegarków od Apple. Co sądzicie o podobnych rozwiązaniach? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com