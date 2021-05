Ten telefon wyprzedał się w mniej niż minutę

Jeśli chodzi o sprzedaż telefonów na świecie mimo panującej od ponad roku pandemii na całym świecie nie można zauważyć dużych spadków w tym zakresie. Owszem wśród producentów sprzętu mobilnego cały czas jest duża rywalizacja, więc są i przetasowania w czołówce stawki. Aktualnie coraz częściej w zestawieniach pojawiają się chińscy producenci tacy jak Xiaomi, Oppo czy Realme, a tracą najwięksi. Jednak statystyka w dużej mierze zależy również od regionu świata. Mimo tych wszystkich problemów, Chińczycy cały czas bardzo mocno rozrastają się i kolejne urządzenia biją rekordy sprzedaży.

Dosłownie kilka dni temu oficjalną premierę miał pierwszy gamingowy telefon od Redmi czyli Redmi K40 Gaming. Telefon topowy, zawierający najmocniejszą specyfikację między innymi z układem MediaTeka Dimensity 1200 i w zależności od wersji od 6 GB do 12 GB pamięci RAM, a także technologią szybkiego ładowania rozszedł się jak świeże bułeczki. Według informacji producenta w ciągu niespełna minuty rozeszło się ponad 100 000 egzemplarzy Redmi K40 Gaming. Co jest świetnym wynikiem zważywszy na fakt, że to pierwszy gamingowy telefon tej submarki Xiaomi. Najpewniej dalej również sprzedaż będzie wysoka, ale osobiście liczę, że model ten również zawita do Europy także do Polski. Możliwe, że pod inną nazwą, ale z całą pewnością w tym segmencie telefonów gamingowy więcej konkurencji na pewno nie zaszkodzi, a jest ona z całą pewnością bardzo mocna. Ostatni testowany przeze mnie Asus ROG Phone 5 jest tego najlepszym przykładem.

Źródło: gsmarena.com