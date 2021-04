LG wraca do produkcji smartfonów?

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o koreańskiego producenta byłem mocno zaskoczony ostatnią decyzją. To, że LG postanowiło zamknąć swój dział związany ze smartfonami to rzadko spotykana droga, szczególnie wśród tak dużych firm. Owszem to, że ten dział od LG ma problemy finansowe mówiło się od dłuższego czasu, ale zamknięcie całkowicie tej kategorii swoich produktów było mimo wszystkim zaskoczeniem i mocnym posunięciem.

Oczywiście sam koreański producent zapewnia, że przez najbliższe lata będzie wspierał swoje urządzenia i nadal będzie dostępne wsparcie techniczne, jak i również pojawiać się będą nowe aktualizacje. Jednak każdy był przygotowany, że po tej informacji nie będziemy mogli poznać nowych smartfonów od LG. Dzisiejsze plotki nieco odwracają wcześniejszą informację, żeby nie powiedzieć odwracają ją o całe 180 stopni. Według najnowszych informacji (oczywiście nieoficjalnych) LG szykuje dla nas jedną niespodziankę – LG V70. Czyli ostatniego swojego flagowca.

Co wiemy o nadchodzącym telefonie od LG? Przede wszystkim informacje wyciekły z Geekbencha, więc mamy do czynienia przede wszystkim ze szczątkową informacją na temat samej specyfikacji. Jak przystało na flagowca z 2021 roku będziemy mogli cieszyć się z najnowszego układu Qualcomma czyli Snapdragona 888 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Jednak w porównaniu do swoich poprzedników LG V70 ma być zauważalnie mniejszy, bowiem ekran będzie miał przekątną 6,5 cala, co jak na standardy flagowców niemal 7 calowych wydaje się nieco lepszym podejściem. Jeśli chodzi o specyfikację znamy jeszcze jedynie pojemność baterii czyli 5300 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania.

Jednak w tej beczce miodu na koniec została łyżka dziegciu dla fanów LG. Według plotek ten model czyli LG V70 będzie wyprodukowany w mocno limitowanym nakładzie, w tym wypadku mówi się raptem o 1000 egzemplarzach. Na otarcie łez wygląda na to, że LG chce wypuścić na rynek mocno kolekcjonerski telefon, który najpewniej na aukcjach później będzie osiągał astronomiczne kwoty. Co sądzicie o pomyśle LG na takie pożegnanie się z branżą mobilnych technologii? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o całej sytuacji.

Źródło: gsmarena.com