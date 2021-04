The Witcher Monster Slayer zadebiutuje już latem bieżącego roku

Twórcy Wiedźmina przy okazji premiery Cyberpunka 2077 nie mają zbyt wiele szczęścia, owszem sama produkcja od samego początku borykała się wieloma problemami technicznymi, które na szczęście udało się już w większości zażegnać. Jednak później grę wycofano ze sklepu Playstation Store, a później pojawił się również atak hakerski, który zdezorganizował pracę całej firmy. To wszystko sprawiało, że CD Projekt nie miał łatwo, ale po ostatnich danych wyników finansowych całość na papierze wygląda lepiej niż dobrze. Możliwe, że z przypadku najnowszej produkcji tym razem mobilnej nie będzie już tylu problemów.

O tym że gra The Witcher Monster Slayer powstaje wiemy już od dłuższego czasu, od dobrych kilku miesięcy jest ona w tak zwanym soft lanchu w kilku krajach na świecie, gdzie jest testowana na żywym organizmie. Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już latem bieżącego roku będziemy mogli się cieszyć ze stabilnej wersji The Witcher Monster Slayer i to już na całym świecie. Tak na dobrą sprawę na pierwszy rzut oka najnowszy mobilny Wiedźmin to Pokemon Go w wiedźmińskiej skórce. Jak na razie o samej produkcji nie wiemy zbyt wiele, ale liczę osobiście, że CD Projekt RED ma więcej ciekawych pomysłów na rozwój swojej gry.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać do oficjalnego debiutu produkcji. Ta pojawi się zarówno na Androidzie jak i iOS zupełnie za darmo. Żeby dostać jak najszybciej informację o premierze możecie zarejestrować się do newslettera na stronie.

