Netflix zakończy współdzielenie kont?

Od dobrych dwóch lat mówi się w kontekście Netflixa o dwóch rzeczach. Pierwsza to podwyżki cen abonamentu, druga to właśnie współdzielenie kont. W przypadku tej pierwszej rzeczy to niestety dla części użytkowników z różnych stron świata amerykański gigant stremingowy podniósł ceny, nie są to może kosmiczne różnice, ale mimo wszystko ceny uległy zmianie na niekorzyść samych użytkowników. Inna sprawa, że w części krajów pojawiły się zupełnie nowe opcje abonamentowe. W Polsce od momentu wejścia na rynek za Netflixa płacimy cały czas tyle samo i mam nadzieję, że się to szybko nie będzie zmieniało.

Jeśli natomiast chodzi o drugi aspekt to początkowo sam Netflix nawet zachęcał do współdzielenia kont. W najdroższym pakiecie za ponad 50 zł, możemy równocześnie oglądać do czterech osób, dzięki czemu na głowę za miesiąc subskrypcji wychodzi dokładnie 13 zł. Zebranie sumarycznie czwórki znajomych nie nastarcza problemów, więc często takie rozwiązanie jest praktykowane w Polsce. Tym bardziej, że Netflix sam niemal zachęcał do tego rozwiązania. Jednak w ostatnim czasie amerykański gigant zmienił podejście i otwarcie mówi o tym, że ten proceder będzie chciał ukrócić. Może wynikać to po prostu z mniejszych przyrostów ilości nowych użytkowników, ale też z drugiej strony nie wiem czy Netflix będzie chciał do tego tematu podejść mocno radykalnie czy jednak stopniowo wdroży nowe rozwiązania.

Jak na razie są to jedynie tylko zapowiedzi ze strony szefa Netflixa, jednak nie mamy w tym kontekście żadnych konkretów. Czekamy na kolejne doniesienia ze stajni amerykańskiego giganta streamingowego.

Źródło: pocketnow.com