Redmi atakuje gamingowe telefony – Redmi K40 GE

Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał o tworzeniu gamingowych smartfonów. Owszem te najmocniejsze urządzenia, większości producentów w zupełności wystarczały do grania we wszystkie najnowsze gry mobilne, ale tak właściwie brakowało rozwiązań stricte dedykowanych graczom. Specjalnych przystawek, triggerów czy rozwiązań programistycznych. Sytuacja uległa zmianie jakiś czas temu i tak właściwie kilku producentów między innymi Xiaomi, Asus czy Lenovo zaczęło tworzyć sprzęt dedykowany graczom, czego pokłosiem jest coraz większa moda na tego typu sprzęt.

Kolejnym producentem, który chce dołączyć do tego grona jest Redmi, nie jest zaskoczenie, bowiem jest to jedna z submarek chińskiego producenta Xiaomi, ale mimo wszystko oznacza to dla nas jeszcze większą konkurencję w rozsądnej cenie. Redmi K40 GE to urządzenie z najwyższej półki. Według przeciekowych informacji ma korzystać z najmocniejszego układu MediaTeka czyli Dimensity 1200, dodatkowo dojdzie najpewniej 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Specyfikację ma uzupełniać bateria o pojemności 5000 mAh oraz szybkim ładowaniem 67 W. Ekran również będzie miał wyższe odświeżanie 144 Hz. Na papierze całość wygląda naprawdę bardzo dobrze, dodatkowo wydajność Dimensity 1200 w benchmarkach daje wyniki ponad 725 tysięcy punktów, na tle nawet z konkurencją ze Snapdragonem 888 wygląda lepiej niż dobrze.

Powyżej znajdziecie jeszcze kilka zdjęć samego urządzenia. Powiem tak nie wszystkim design gamingowy przypadnie do gustu. Już na pierwszy rzut oka po prostu dzieje się więcej, z dużą ilością dodatkowych bajerów. Cóż osobiście wolę nieco bardziej stonowane rozwiązania, ale mimo wszystko Redmi K40 GE wygląda ciekawie. Telefon według aktualnych informacji powinien zadebiutować oficjalnie już w najbliższy wtorek 27 kwietnia. Czy telefon ten trafi do dystrybucji w Europie w tym w Polsce tego niestety nie wiemy.

Źródło: gsmarena.com