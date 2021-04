Battlefield wkrótce na smartfonach i tabletach

Tak właściwie odkąd pamiętam mamy dwa obozy fanów strzelanek na komputery i konsole. Mowa w tym wypadku o fanach Call of Duty oraz Battlefielda. Pierwsza z tych pozycji tak na dobrą sprawę wydawana jest co roku przez różne studia deweloperskie, natomiast druga pojawia się w nowych odsłonach nieco rzadziej. Jednak ostatnie informacje wskazują na to, że fani właśnie Battlefielda będą mieli sporo powodów do cieszenia się, a to ze względu na fakt, że już teraz pojawiają się informacje na temat Battlefield 6 oraz (co jest nowością) również mobilnej wersji strzelanki od studia Dice.

Widać, że Electronic Arts (oni są właścicielami marki) zauważyli całkiem spory sukces mobilnej wersji Call of Duty, stąd nagle chęć stworzenia odpowiednika w wersji na tablety i smartfony. Powiem szczerze, że jestem ciekawy jak taki pojedynek będzie wyglądać. Call of Duty zawsze kojarzyło się z nieco mniejszymi mapami, ale z bardzo dynamiczną i pełną emocji rozgrywką. Battlefield to z kolei znacznie większe plansze, ale również dużo cięższego sprzętu i więcej graczy. Ciekawe czy uda się twórcom przenieść ducha rozgrywki do smartfonów i tabletów.

Osobiście czekam z niecierpliwością na nową odsłonę Battlefielda zarówno na tę w wersji na konsole i komputera jak i mobilne platformy. Jednak fani rozgrywki na tabletach i smartfonach będą musieli jeszcze nieco poczekać na nowy tytuł. Według wstępnych informacji na tę wersję produkcji przyjdzie nam poczekać aż do 2022 roku. Mimo to liczę, że producent uchyli nieco rąbka tajemnicy wcześniej prezentując konkretny gameplay i znacznie więcej szczegółów na temat rozgrywki.

A Wy czekacie na mobilną odsłonę Battlefielda? Czy jednak pozostajecie w Call of Duty Mobile? Dajcie znać, która z tych produkcji będzie dla Was ciekawsza.

Źródło: gsmarena.com