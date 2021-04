OnePlus 9 Pro ze sporymi problemami

To, że zdarzają się problemy z nawet z najnowszymi smartfonami nie jest żadną zaskakującą informacją. Na przestrzeni ostatnich lat zdarzało się to kilkukrotnie i to nie tylko u jednego z producentów. Zarówno Apple, Samsung czy HTC mieli takie problemy z najdroższymi swoimi urządzeniami. Najczęściej rozwiązaniem było wydanie nowej łatki aktualizującej, dzięki czemu problem po prostu znikał i nie było już później żadnych problemów. Jednak zdarzały się nieco gorsze przypadki, gdzie wymagana była wymiana części podzespołów czy po prostu wizyta w serwisie.

W przypadku tegorocznego flagowca od chińskiego producenta czyli OnePlus 9 Pro problem pojawił się u części użytkowników podczas korzystania z aplikacji aparatu, szczególnie gdy nagrywali w jakości 4K w 60 klatkach na sekundę. Podczas nagrywania telefon mocno się nagrzewał do tego stopnia, że pojawiał się komunikat o przegrzewaniu się smartfona. Podobna sytuacja miała miejsce również w przypadku ładowania telefonu. Takie problemy zgłaszają nowi użytkownicy telefonu, ale już teraz OnePlus wie o całej sprawie i pracuje nad odpowiednią łatką. Wygląda na to, że winowajcą może być Snapdragon 888, którego wcześniejsze informacje sugerowały, że lubi się przegrzewać. Możliwe, że OnePlus dla bezpieczeństwa np. obniży część taktowania by zmniejszyć wydajność i przy tym grzanie się samego urządzenia.

Przy swoich telefonach OnePlus 9 Pro mieliście podobne problemy? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com