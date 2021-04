TP-Link Deco X20 – recenzja

Wraz z samplami zestawu Deco M3 otrzymałem do testów jeden z najnowszych urządzeń z technologii typu mesh spod znaku chińskiego producenta. Tym razem Deco X20 to urządzenie wspierające najnowsze standardy czyli Wi-Fi 6 i również mają wbudowane aż 4 anteny, a nie 2 jak w podstawowej wersji. Recenzję zestawu Deco M3 znajdziecie pod poniższym linkiem. Jednak jak w takim razie zestaw Deco X20 będzie się sprawował w praktyce? Czy warto dopłacić do mocniejszej wersji?

Zawartość pudełka

Pudełko jak na dwa niezbyt duże urządzenia wydaje się całkiem spore. W środku, bowiem otrzymujemy bowiem bardzo dobrze rozplanowaną przestrzeń w taki sposób, żeby podczas transportu nic nie zostało uszkodzone. Do zestawu prócz samych urządzeń otrzymujemy kable zasilające oraz kabel ethernetowym. Tak właściwie do konfiguracji i pełnego działania nie potrzebujemy nic więcej.

Jakość wykonania oraz design

W porównaniu do swoich poprzednich urządzeń działających w technologii mesh TP-Link nie robił większej rewolucji jeśli chodzi o design. Owszem zmiany są, ale nadal wygląda to podobnie w porównaniu do poprzedników. W przypadku tego modeli Deco X20 mamy do czynienia z całkowicie białą konstrukcją. Jest też niższa, ale z kolei średnicę ma większą i jest na planie koła. Jeśli podobały Wam się poprzedniej generacji urządzenia to podobnie będzie z najnowszą propozycją od TP-Linka. W przypadku jakości materiałów również nie mam uwag. Jest to plastik, ale bardzo dobrze spasowany i dobrej jakości przez co nawet pod większym naciskiem obudowa urządzeń nie skrzypi. Jeśli chodzi o wyjścia mamy dwa gigabitowe wyjścia, które powinny nam dostarczyć bardzo dobrą przepustowość łącza. Poniżej mamy wyjście do zasilania i obok przycisk reset. Od spodu mamy również antypoślizgowe nóżki, które spełniają swoją rolę.

Działanie

Zasada działania technologii mesh jest bardzo prosta. W tym wypadku jeśli mamy dwa urządzenia, to jedno będzie działać jako router, który musimy skonfigurować po kablu ethernetowym. Drugi natomiast będziemy używać jako repeater, który będzie zwiększał zasięg nowo powstałej sieci. Całość pod względem oprogramowania działa naprawdę dobrze, ale trzeba drugie urządzenie wstawić w całkiem dobrym zasięgu Wi-Fi tego pierwszego. Ale dzięki technologii mesh mamy działanie w obrębie jednej sieci Wi-Fi, więc wszystkie urządzenia nie muszą się przełączać pomiędzy różnymi sieciami. Pod względem technicznym urządzenie współpracuje zarówno z Wi-Fi 6, a każde z urządzenie ma cztery wbudowane anteny. Dzięki czemu pokrycie zasięgu Wi-Fi jest naprawdę spore i według producenta ogranicza do 370 metrów kwadratowych. Na tak dużej powierzchni nie miałem okazji testować tego duetu, ale myślę, że realnym wynikiem jest pokrycie zasięgiem Wi-Fi mniej więcej 300 metrowego domu. Dużo też zależy od samego rozmieszczenia urządzeń, tak by optymalnie całość działała. W porównaniu do Deco M3 mamy tutaj aż cztery wewnętrzne anteny, które oczywiście działają w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Na pierwszym paśmie możemy osiągnąć prędkość przesyłu danych do 575 Mb/s, na drugim nawet do 1200 Mb/s. Do sieci według zapewnień producenta możemy podłączyć aż 150 urządzeń jednocześnie.

Oprogramowanie

Do urządzeń Deco TP-Link przygotował jedną konkretną aplikację, więc jeśli chcecie jedynie rozbudować o kolejne urządzenia swoją sieć, nie musicie całości konfigurować krok po kroku. Wystarczy dodać nowe urządzenie z poziomu apki. Jeśli chodzi o samą aplikację proces konfiguracji jest wytłumaczony jasno i klarownie. Myślę, że osoby nie mające pojęcia na temat technologii sieci Wi-Fi są w stanie same krok po kroku skonfigurować i cieszyć się z sieci Wi-Fi. Aplikacja co ważne komunikuje się z nami w języku polskim i jest dostępna zarówno na Androidzie jak i iOS zupełnie za darmo. Aplikacja prócz zwykłej konfiguracji umożliwia nam lepszą kontrolę nad całą siecią, możemy włączyć między innymi ochronę rodzicielską. Za każdym razem, gdy nowe urządzenie podłącza się do naszej sieci dostajemy komunikat, także na bieżąco możemy monitorować ile danych pobiera i wysyła. Ciekawą opcją jest dodatkowa kontrola rodzicielska, którą możemy nadzorować właśnie z poziomu tej aplikacji. Zdecydowanie aplikacja Deco nie służy tylko i wyłącznie standardowym rozwiązaniom, dotyczącym samej konfiguracji, ale również ma wbudowanych wiele ciekawych opcji. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników również może się znaleźć nieco głębiej ciekawych funkcji.

Podsumowanie

Deco X20 to urządzenia, które przyda się szczególnie tym, którzy muszą pokryć siecią Wi-Fi całkiem sporych rozmiarów dom. Konfiguracja urządzeń jest naprawdę prosta i każdy sobie z nią poradzi, a działanie urządzenia również później nie wymaga od nas żadnej ingerencji. Jedynym minusem jest cena za dwa Deco X20 przyjdzie nam zapłacić około 1000 zł, gdy potrzebujemy trzy moduły to koszt rośnie do 1500 zł. Drogo, ale z drugiej strony mamy TP-Link postarał się dodać tutaj wszystkie najnowsze technologie związane z sieciami – Wi-Fi 6, duża przepustowość i nawet do 150 podłączonych urządzeń. Można powiedzieć, że Deco X20 to flagowiec wśród routerów z technologią mesh na pokładzie.