Nowy gamingowy telefon Lenovo to powiew świeżości

Jeszcze kilka lat temu żaden z producentów sprzętu mobilnego, a w szczególności smartfonów nie zastanawiał się nad wprowadzeniem prawdziwych gamingowych telefonów. Od pewnego czasu sytuacja uległa mocnej zmianie i fani gry na telefonie mogą przebierać w co najmniej kilku ciekawych propozycjach, a powiem szczerze, że w tej kategorii tegoroczne modele wydają się naprawdę udanymi konstrukcjami.

Oficjalnie chiński producent zaprezentował swoje najnowsze dziecko czyli Lenovo Legion Phone Duel 2. Telefon dedykowany graczom i stworzony z myślą o graczach. Zacznijmy od samej specyfikacji, ale tutaj najmniej elementów zaskakuje. Otrzymujemy bowiem najmocniejszego Snapdragona 888 wraz z zależności od wersji od 12 GB do 18 GB pamięci operacyjnej RAM. Do tego dochodzi ekran o przekątnej 6,92 cala, który pracuje z rozdzielczością 2460×1080 pikseli. Do tego odświeżanie ekranu na poziomie 144 Hz, a dotyku już na 720 Hz. Bateria o pojemności 5500 mAh, dzięki technologii szybkiego ładowania możemy ładować z mocą 65 W lub 90 W. Jednak gdy chcemy skorzystać z pełnej mocy ładowania należy zaopatrzyć się we własnym zakresie w drugą ładowarkę (do naszej dyspozycji oddano dwa wyjścia USB typu C). W przypadku kamer od frontu mamy 44 Mpx jednostkę, a główne oczko to 64 Mpx oraz 16 Mpx szerokokątny aparat. Podstawowa wersja specyfikacji wygląda naprawdę nieźle, jednak to co czyni ten telefon wyjątkowym dla graczy jest kilka innych aspektów.

Po pierwsze Lenovo zdecydowało się na umieszczenie modułu aparatu na środku plecków urządzenia, podobnie kamera do selefie znajduje się na dłuższym boku również w centralnym punkcie. Dzięki czemu grając w różne produkcje nie przeszkadza nam to w samej grze. Dodatkowo na pleckach urządzenia mamy również wirtualne przyciski – dwa na pleckach, cztery na krawędziach (jako triggery) oraz dwa na ekranie. Zostały one dodatkowo wyposażone w technologię haptyczną, dzięki czemu powinniśmy odczuwać dodatkowe wibracje podczas grania. Ciekawym rozwiązaniem, który implementuje się w telefonach niezwykle rzadko to system chłodzenia oparty na dwóch wiatrakach. Każdy z nich ma po 29 łopatek, do tego obracają się 12,5 tysiąca razy na minutę, a konstrukcję wiatraków można podglądać przez tylną obudowę. Oczywiście system chłodzenia to również miedziane rurki i komora parowa, ale te dwa ostatnie elementy nie są już tak nowatorskie jak wiatraki.

Telefon powinien być dostępny w niedalekiej przyszłości zarówno w Europie jak i Azji, ale czy w Polsce tego niestety nie wiemy. W przypadku cen podstawowy model 12 GB RAM i 256 GB ROM zapłacimy 799 euro co daje kwotę około 3699 zł, mocniejszy wariant z 16 GB RAM i 512 GB ROM to już wydatek rzędu 999 euro, czyli około 4599 zł. Nie są to tanie rozwiązania, ale aktualnie właśnie mniej więcej tyle kosztują flagowe rozwiązania pozostałych producentów.

