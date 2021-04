Po składanych smartfonach, przyszła kolej na składane tablety?

Jeśli chodzi o technologię związaną z elastycznymi wyświetlaczami, ta mocno poszła do przodu w ostatnim czasie. Pierwsze urządzenia ze składanym ekranem pojawiły się blisko dwa lata temu na sklepowych półkach i może nie zawojowały rynku od tego czasu, ale zdecydowanie więcej producentów skusiło się na wejście w ten segment. Dzięki temu mam zauważalnie większą konkurencję, a co za tym idzie również ceny tych urządzeń nieco spadły. Jednak do tej pory mieliśmy okazję poznać jedynie składane smartfony. Owszem wyświetlacze jak na tego typu rozwiązania były naprawdę duże, bo blisko 8 calowe, ale mimo wszystko do dużych tabletów zdecydowanie brakowało. Jednak wygląda na to, że za pewien czas Samsung zdecyduje się na wejście w nowy segment wraz z technologią składanego ekranu.

Mowa w tym wypadku o tabletach, jak na razie powyższa grafika wskazuje na patent związany z dużym ekranem. Szczegółów dotyczących tej technologii nie mamy zbyt wiele, ale po pierwsze ekran wydaje się co najmniej 10-12 calowy, do tego w porównaniu chociażby z Galaxy Fold 2 będzie miał tylko jeden główny wyświetlacz, bez pomocniczego drugiego. Po drugie według grafiki z patentu cała konstrukcja ma być niezwykle cienka i lekka, więc mimo dużych gabarytów związanych z wyświetlaczem całość bez większych problemów zmieści się do małej torby czy plecaka bez zbędnej ekwilibrystyki. Dlatego też wyjście USB typu C ma znajdować się niemal przy samym zawiasie utrzymującym ekran.

Osobiście jestem zaciekawiony takim składanym tabletem, jeśli cena nie będzie astronomiczna takie urządzenie może podbić rynek urządzeń składanych i nieco ożywić również gałąź związana z tabletami. A Wam jak się podoba takie rozwiązanie? Jesteście również nią zainteresowani? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com