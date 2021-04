TP-Link Deco M3 – recenzja

Deco M3 to przedstawiciel routerów typu mesh, a tak właściwie zestaw dwóch urządzeń routera Deco M4R oraz repeatera Deco M3W. Jest to moja pierwsza styczność z tą technologią. Dlatego też to świetna okazja do sprawdzenia, jak w praktyce całość działa oraz czy takie rozwiązanie wystarczy do średniej wielkości mieszkania lub niewielkiego domu, tak by pokryć niemal idealnie całą jego powierzchnię. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka

Pudełko jak na routery jest dosyć standardowych rozmiarów. Zachowane w charakterystycznej kolorystyce TP-Linka czyli przede wszystkim dominuje biel z morskim/turkusowym kolorem. W środku prócz samego routera Deco M4R i reapetera Deco M3W znajdziemy również kabel zasilający, kabel Ethernet oraz zestaw papierologii. Tak właściwie do korzystania z tego rozwiązania nic więcej nie potrzebujemy.

Jakość wykonania oraz design

Zacznijmy od designu – router Deco M4R to na pierwszy rzut oka naprawdę ładne urządzenie. Tak właściwie design routera jest prosty, ale w tej prostocie jest metoda. Całość zachowana w dwóch kolorach. Gdzie praktycznie cała obudowa jest biała. Natomiast spód oraz górne „wieczko” są czarne. Od góry dodatkowo mamy diodę informującą o statusie działania urządzenia w kształcie logo TP-Linka. Z tyłu z kolei mamy dwa wyjścia ethernetowe. Od spodu umiejscowiono wyjście zasilające oraz drobny przycisk reset. Co do jakości zastosowanych plastików również nie mam zastrzeżeń. Całość tworzy bardzo solidną konstrukcję, która z całą pewnością nie będzie szpecić nawet w reprezentatywnym salonie. Drugie z urządzeń czyli access point, reapter to urządzenie, które wpinamy bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Znacznie mniejsze, choć mimo wszystko w porównaniu do gniazdka całkiem spore. Podobnie jak Deco M4R całość praktycznie zachowana jest w jasnej, białej kolorystyce. Od frontu mamy tak właściwie zestaw diod. Idąc od lewej power, wi-fi- i pasm 2,4 GHz oraz 5 GHz. Docelowo świecą się one na biało, więc nawet w korytarzu czy innym pomieszczeniu nie będą się rzucać mocno w oczy. Przy prawej krawędzi znajdziemy jeszcze dodatkowo klawisz do resetu urządzenia. Co do jakości materiałów użytych do wykończenia M3W nie mam uwag. Podobnie jak w przypadku routera są one dobrej jakości.

Działanie

Jak działa technologia mesh? Dosyć prosto. Mając w zestawie dwa urządzenia – router oraz repeater. Wystarczy odpowiednio skonfigurować router (co ważne jeśli macie router od usługodawcy np. Orange czy Netii ten pozostaje nadal w użytkowaniu, a nowo podpięty router Deco będzie tym dodatkowym). Nowy router tworzy kolejną sieć Wi-Fi, która jest odpowiednio zabezpieczona i w jej obrębie podłączamy do gniazdka elektrycznego repeater, który z kolei łączy się z nową powstałą siecią Wi-Fi i rozszerza jej zasięg. Całość działa w bardzo prosty sposób. Moim zdaniem największym plusem zdecydowanie jest to, że cały czas działamy w obrębie jednej sieci Wi-Fi. Nie ma problemu z przełączaniem się urządzeń między różnymi sieciami, co bywa problematyczne. Druga sprawa to jakość sygnału. Jest zdecydowanie lepsza. Nie miałem okazji przetestować tego duetu na większym obszarze (producent twierdzi, że nawet do 220 metrów kwadratowych jest w stanie taki zestaw pokryć) to internet bez przeszkód miałem na balkonach i to bardzo przyzwoitej prędkości (wcześniej nie było szans na połącznie z internetem na balkonie). Taki zestaw Deco M3 świetnie sprawdzi się w dużym mieszkaniu, albo w średnim wielkości domu. Widać było podczas testu, że przy moim blisko 65 metrowym mieszkaniu (plus 8 metrów balkony) ma jeszcze sporo zapasu zasięgu. Co ważne sieć można rozbudowywać dalej poprzez kolejne urządzenia Deco nie koniecznie musi być to repeater, który jest dołączony do tego zestawu. Dla tych, którzy chcą podłączyć więcej ilości urządzeń (np. przy inteligentnym domu) również nie powinno to stanowić problemu. Według producenta możemy podłączyć nawet do 100 urządzeń, co myślę powinno wystarczyć nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Warto również dodać, że sieć tworzona przez router działa zarówno w paśmie 5 GHz jak i 2,4 GHz i na pierwszym paśmie mamy wydajność do 867 Mb/s natomiast na drugim do 300 Mb/s.

Oprogramowanie

By w pełni skonfigurować cały zestaw wystarczy na smartfonie zainstalować aplikację Deco. Jest ona dostępna za darmo zarówno na Androidzie jak i iOS. Po instalacji aplikacja krok po kroku przeprowadzi nas przez cały proces konfiguracji. Zajmuje on sumarycznie około 10 minut. Wymaga od nas kilku ustawień, ale całość została przygotowana w taki sposób, że każdy będzie mógł ją samodzielnie przeprowadzić. Po konfiguracji routera możemy rozbudowywać całą naszą sieć o kolejne urządzenia, nie koniecznie same reaptery, ale również pozostałe urządzenia z linii Deco. W ustawieniach aplikacji można znaleźć znacznie więcej opcji. Chociażby związanych z bezpieczeństwem surfowania w internecie, kontrolę rodzicielską, a także możliwość monitorowania ilości zużywanych aktualnie danych. Aplikacja jest bardzo przydatna do codziennego zarządzania naszą domową siecią, wiemy po prostu co się z nią dzieje i możemy na bieżąco reagować na wszelkie problemy.

Podsumowanie

Deco M3 to zestaw bardzo przydatny jeśli chcecie powiększyć zasięg Wi-Fi w domu czy mieszkaniu za raczej niewielkie koszty, bowiem cały zestaw kosztuje około 280 zł. Zakładając, że jest to naprawdę wygodne i niezawodne rozwiązanie, a przy tym wykorzystujące tylko jedną sieć Wi-Fi bez dodatkowego przełączania się między sieciami Wi-Fi co również jest sporym ułatwieniem.