Xiaomi Mi Pad 5 na renderach, to będzie prawdziwy hit!

W ostatnim czasie mieliśmy okazję poznać kilkanaście różnych nowych smartfonów czy urządzeń ubieralnych, ale tak na dobrą sprawę nie mieliśmy wśród nich żadnych rozwiązań związanych z tabletami. W ogóle ostatnie lata mocno wskazują na to, że jednak złota era tych urządzeń powoli przemija. Tak na dobrą sprawę nadal dobrze sprzedają się tylko urządzenia od giganta z Cupertino i kilka innych rozwiązań, ale jeszcze kilka lat temu tablety królowały na rynku mobilnych technologii. Jakiś czas temu pojawiły się pierwsze konkretniejsze przeciekowe informacje związane z flagowym tabletem od Xiaomi. Dzisiaj mamy dla Was kolejne konkretne informacje na ten temat.

Xiaomi Mi Pad 5 na powyższych renderach można podziwiać w całej okazałości. To co pierwsze rzuca się w oczy to spora wyspa na pleckach urządzenia, która mocno przypomina rozwiązanie z tegorocznych flagowców chińskiego producenta. Całość ma zostać zapakowana w minimalistyczną obudowę i powiem szczerze, że Xiaomi Mi Pad 5 prezentuje się naprawdę dobrze, choć osobiście ta duża wyspa nie do końca przypadła mi do gustu. Co do specyfikacji najpewniej będzie to Snapdragon 870 wraz z 8 GB pamięci RAM, do tego dojdzie ekran z odświeżaniem na poziomie 120 Hz i pojemna bateria. Tak na dobrą sprawę nie będzie można się do niczego w tym kontekście w ogóle przyczepić.

Liczę osobiście, że podobnie jak pozostałe urządzenia chińskiego producenta tak i ten Xiaomi Mi Pad 5 zostanie bardzo rozsądnie wyceniony i nie będziemy musieli na niego zbyt długo czekać. Kiedy oficjalnie zostanie zaprezentowany? Tego niestety nie wiemy, ale znając życie Xiaomi nie będzie nas zmuszało do długiego oczekiwania na swój flagowy tablet. Dajcie znać w komentarzach czy czekacie na najnowsze urządzenie od chińskiego producenta.

Źródło: gsmarena.com