realme Smart Scale – test inteligentnej wagi łazienkowej

Realme jak podobnie inne marki poza smartfonami zaczynają oferować między innymi wearables – smartwatche, smartbandy czy słuchawki wireless. Producent aby dotrzeć do jak największej liczby klientów rozszerza swoje portfolio o urządzenia typu smart home. Realme Smart Scale to waga łazienkowa z dedykowaną aplikacją. Czy warto zainteresować się tego typu urządzeniem? W dzisiejszym teście omówię najważniejsze funkcje inteligentnej wagi.

Zawartość pudełka i wykonanie

Mając na myśli urządzenie od realme pierwsze co przychodzi do głowy to żółta kolorystyka opakowań – w tym przypadku nie jest inaczej. W pudełku poza samą wagą nie otrzymujemy tak naprawdę tylko papierologię. Jednak kupując wagę zazwyczaj nie oczekujemy ładowarek czy innych dodatkowych akcesoriów, głównie przez to że urządzenie jest zasilane przez cztery baterie typu AAA, które producent już dla nas wcześniej przygotował jednocześnie twierdząc, że powinny wystarczyć na rok użytkowania.

Przechodząc do wykonania i wyglądu bez żadnego zaskoczenia jest bardzo klasycznie. Wymiary są dość standardowe jak na wagę – 30 x 30 x 2.3 cm oraz waży 1.69 kg. Górna część wykonana jest z tafli szkła z czterema punktami wskazującymi, gdzie dokładnie musimy postawić nogi, dolna zaś z plastiku. “Nóżki”, które przyjmują nacisk także są stworzone z tworzywa sztucznego oraz wiadomo są elementami ruchomymi.

Oprogramowanie i pomiary

Aby uzyskać pełne możliwości inteligentnej wagi realme musimy pobrać dedykowaną aplikację producenta realme Link dostępną między innymi w sklepie Google Play oraz Apple App Store. Naturalnie aby zapisywać swoje pomiary, musimy utworzyć konto w aplikacji. Po stworzeniu aby połączyć się z urządzeniem trzeba włączyć moduł Bluetooth jak i lokalizację w telefonie, następnie dodajemy Smart Scale w zakładce “Zdrowie”. Ciekawym dodatkiem, jest także możliwość dodania członka rodziny tworząc mu nowy profil, tak aby mieć wgląd w statystyki przy pomocy jednego telefonu. Przechodząc do statystyk, które zbiera waga na temat jest ich naprawdę sporo. W samej aplikacji producent przygotował możliwość ustalenia sobie celu naszej wagi. Podstawowym zadaniem urządzenia jest pomiar naszej wagi z maksymalnym obciążeniem wynoszącym 150 kilogramów a dokładność pomiarowa wynosi 0.05 kg, jednak potrafi także mierzyć tętno – co nie jest spotykaną powszechnie funkcją. Poza tymi dwoma wymiarami znajdziemy także 13 dodatkowych dokładnych informacji na temat naszego ciała:

BMI (wskaźnik masy ciała)

zawartość tkanki tłuszczowej (BF%)

wiek biologiczny

wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej (VFI)

beztłuszczowa masa ciała

zawartość wody w organizmie

poziom białka

masa mięśniowa

zawartość tkanki tłuszczowej

wskaźnik podstawowej przemiany materii

procentowa zawartość masy mięśniowej

tkanka kostna

masa mięśni szkieletowych

Powyższe pomiary w wyświetlanych kafelkach przy wyniku ustalonym przez wagę stwierdza, czy jest niski, standardowy wysoki czy idealny. Prawy górny róg wskazuje zmiany (jeśli takowa zaszła) w postaci strzałki skierowanej w górę jeśli odczyt ulegnie zwiększeniu lub w dół w przypadku zmniejszeniu.

Podsumowanie

Realme Smart Scale to zdecydowanie udane urządzenie dopełniające system smart home w naszym domu. W kwocie 99 zł otrzymujemy przede wszystkim możliwość dość dokładnego ważenia, mierzenia pulsu czy mnóstwa innych funkcji tak naprawdę w jednym miejscu. Nie trzeba wychodzić z domu aby otrzymać dość dokładne pomiary na temat zdrowia naszego ciała, co pomaga w zdrowym stylu życia – szczególnie w obecnych czasach. Samo urządzenie zachęca też nas do treningu, oraz daje wskazówki co mamy robić aby parametry między innym BMI były w normie. Konkurencja, po którą najczęściej sięgamy kupując tego typu urządzenie oferuje zdecydowanie mniej, jednak w tym przypadku jesteśmy zmuszeni zapłacić dwa razy więcej, osobiście uważam że każda złotówka wydana na realme Smart Scale jest jak najbardziej warta – nieważne czy prowadzimy sportowy tryb życia, czy po prostu chcemy zachować zdrowy organizm.