Smartfon do 2000 zł – jaki wybrać? [kwiecień 2021]

Przy takim budżecie jeszcze kilka lat temu mieliśmy okazję kupować najmocniejsze flagowce. Niestety ceny telefonów mocno poszybowały w górę przez co raczej do 2000 zł ciężko znaleźć flagowca. Jednak mimo wszystko otrzymujemy naprawdę solidne konstrukcje, które powinny wystarczyć na dobre kilka lat działania. W poniższym zestawieniu znajdziecie zarówno rozwiązania od chińskich producentów jak i koreańskich.

Najlepsze telefon do 2000 zł

Xiaomi Mi 10T 5G

Poco F2 Pro

Samsung Galaxy A72

OnePlus Nord 5G

Motorola Edge

Apple iPhone SE 2020

Xiaomi Mi 10T 5G

Można powiedzieć, że niemal standardowo zestawienie otwiera Xiaomi i to z ciekawą pozycją. Po pierwsze tak właściwie otrzymujemy flagowca w cenie aktualnego mocnego średniaka. Otrzymujemy bowiem najmocniejszy układ Qualcomma z ubiegłego roku czyli Snadpragona 865 wraz z 6 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Dodatkowo specyfikację uzupełnia ekran o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu na poziomie 144Hz. Jeśli doliczymy do tego baterię o pojemności 5000 mAh, przyzwoity aparat, otrzymujemy naprawdę bardzo solidną wersję telefonu. Tak właściwie niewiele mu brakuje do pełnoprawnego określenia jako flagowca. A to wszystko za niespełna 2000 zł.

Poco F2 Pro

Co prawda jest to jedna z submarek chińskiego producenta Xiaomi, ale również warto tym rozwiązaniem się zainteresować. Podobnie jak poprzednik oferuje najmocniejsze podzespoły. Otrzymujemy bowiem zeszłoroczny procesor od Qualcomma czyli Snapdragona 865 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB pamięci ROM. Telefon został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala. Jednak wyższego odświeżania ekranu tak jak w Xiaomi Mi 10T 5G nie doświadczymy. Z kolei mamy całkiem przyzwoite główne aparaty oraz baterię o pojemności 4700 mAh. Standardowo dla tego typu urządzeń mamy również wsparcie dla technologii szybkiego ładowania. Ten model w porównaniu do poprzedniego z zestawienia ma przede wszystkim przewagę jeśli chodzi o ilość pamięci RAM. 8 GB wydaje się dla flagowca bardzo rozsądną ilością. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej. Recenzję urządzenia znajdziecie pod poniższym linkiem.

Samsung Galaxy A72

To zdecydowanie najświeższy telefon z całego zestawienia, który oficjalną premierę miał dosłownie kilka dni temu. Sercem telefonu jest układ Snapdragon 720G wraz z 6 GB pamięci RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia poczwórny aparat. Główne oczko to 64 Mpx jednostka, bateria o pojemności 5000 mAh. Co ważne mamy wsparcie dla technologii szybkiego ładowania. Dla wielu na plus będzie też to, że telefon zaraz po wyciągnięciu z pudełka będzie działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 11 wraz z autorską nakładką Samsunga również w najnowszej wersji – One UI 3.1. Telefon w podstawowej wersji został wyceniony na 1999 zł i idealnie wpisuje się do naszego zakładanego budżetu do 2000 zł.

OnePlus Nord 5G

OnePlus w ubiegłym roku uderzył ze zdwojoną siłą w konkurencję, bowiem zaprezentował światu po raz pierwszy od dłuższej przerwy średniopółkowe rozwiązania. Jednym z nich jest właśnie OnePlus Nord, który został zaprezentowany już kilka miesięcy temu. Po pierwsze w przypadku tego modelu mamy do czynienia z układem Snadpragon 765G. Nie jest to tak wydajna bestia jak wcześniejsze propozycje od Xiaomi i Poco, ale daje spory zapas mocy. Do tego dochodzi jeszcze 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci ROM. Specyfikację uzupełnia ekran o przekątnej 6,44 cala, który pracuje z odświeżaniem na poziomie 90 Hz oraz baterią Li-Po 4115 mAh. Naszą recenzję urządzenia OnePlus Nord 5G znajdziecie pod linkiem.

Motorola Edge

Kolejna propozycja jest od Motoroli. Jest to model, który pojawił się na sklepowych półkach mniej więcej w połowie ubiegłego roku. Oferuje całkiem wydajny układ Qualcooma – Snapdragon 765G. Do tego dochodzi 6 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ekran mamy o przekątnej 6,7 cala i został wykonany w technologii OLED, co nie jest standardem. Ciekawostką co do wyświetlacza są również jego zakrzywione krawędzie. Reszta specyfikacji jest mocno sztampowa – bateria o pojemności 4500 mAh, główny obiektyw o matrycy 64 Mpx. Telefon ten w ostatnim czasie mocno staniał (z 3000 zł do 2000 zł) stąd też jego pojawienie się w zestawieniu.

Apple iPhone SE 2020

Szczególnie w tańszych kategoriach cenowych ciężko znaleźć jakiekolwiek urządzenia od giganta z Cupertino. Jednak w tym znalazł się pierwszy, ubiegłoroczny model, który jest w dużej mierze oskubany z większości fajerwerków związanych z najnowszymi urządzeniami amerykańskiego giganta z Cupertino. Na papierze w porównaniu do pozostałych urządzeń z tego zestawiania iPhone SE 2020 wypada najsłabiej. Otrzymujemy ekran o przekątnej 4,7 cala, pracujący w rozdzielczości HD. Do tego dochodzi 3 GB RAM i 64 GB ROM, bateria o pojemności 1821 mAh również nie daje dużego sporego zapasu. Jednak jeśli ktoś szuka iPhone’a do 2000 zł ten model wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem.

Podsumowując, za 2000 zł możecie otrzymać już niemal pełnoprawnego chińskiego flagowca. Inne firmy pod względem zostały nieco w tyle oferując wydajne, ale mimo to zauważalnie słabsze układy za niemal te same pieniądze. Jeśli szukacie rozwiązania najbardziej wydajnego wybierałbym spośród Xiaomi Mi 10T oraz POCO F2 Pro. Pozostałe modele pod tym względem nieco odstają, chociaż oferują między innymi lepsze aparaty czy pojemniejsze baterie. Pozostałe teksty poradnikowe związane z zakupem telefonów znajdziecie poniżej

– Jaki telefon wybrać do 600 zł

– Jaki telefon wybrać do 800 zł

– Jaki telefon wybrać do 1500 zł

– Jaki telefon wybrać do 2500 zł