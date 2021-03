Xiaomi wreszcie to zrobiło!

Od lat obserwuję rozwój marki Xiaomi, początki były ciężkie. Tak właściwie rozpoczynali od swojej autorskiej nakładki MIUI, następnie pojawiły się pierwsze urządzenia sygnowane logiem chińskiego producenta, oczywiście były to smartfony, później kolejne i kolejne, aż w końcu Xiaomi rozpoczynało współpracę z różnymi innymi zewnętrznymi firmami produkując niemal każdy rodzaj sprzętu od szczoteczek do zębów poprzez parasole czy różnego rodzaju mniejszy sprzęt AGD. Przez ostatnie lata Chińczycy zaprezentowali ogromną ilość różnych urządzeń, ale osobiście od pojawienia się pierwszy składanych telefonów oczekiwałem podobnej premiery ze strony Chińczyków. W końcu się doczekałem.

Xiaomi Mi Mix Fold to pierwszy składany telefon od Xiaomi i to z najwyższej półki. Po pierwsze zyskaliśmy duży 8,01 calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości 2K. Do tego drugi mniejszy 6,52 calowy również AMOLED i rozdzielczości 2520×840 pikseli. Całość składa się podobnie jak ma to miejsce w Galaxy Fold czy nowym Huawei Mate X2. Jeśli natomiast chodzi o specyfikację mamy do dyspozycji najmocniejszy układ Qualcomma, czyli Snapdragona 888 wraz z 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Mamy również 5020 mAh baterię wraz z technologią szybkiego ładowania 67 W. Ciekawą rozwiązaniem jest również aparat 8 Mpx, który zachowuje się podobnie jak ludzkie oko. Xiaomi nazwało tę technologię płynnym obiektywem, zobaczymy jak sampel trafi do testów jak całość się sprawuje. Pozostałe „oczka” aparatów to 108 Mpx i 13 Mpx

Na koniec została dostępność i cena urządzenia. W Chinach telefon powinien się pojawić na tamtejszych sklepowych półkach już 16 kwietnia bieżącego roku. Jeśli chodzi o ceny zaczynają się od około 6050 netto, do 16 GB pamięci RAM i 512 GB i tutaj już koszt to blisko 8000 zł netto. Zakładając, że telefon w ogóle pojawi się w Polsce i w Europie to trzeba liczyć się z kosztem w około 10 tysięcy złotych.

Źródło: informacja prasowa