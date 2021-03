Xiaomi Mi Band 6 oficjalnie zaprezentowany – jest lepiej, ale i drożej

Dzisiaj worek z nowościami od Xiaomi został otwarty. Kilka godzin temu miała miejsce światowa premiera najnowszej odsłony chińskiego smartbanda, który zdobył z marszu ogromną popularność na całym świecie. Dzisiaj Chińczycy zdecydowali się zaprezentować światu po raz pierwszy swoje najnowsze dziecko – Xiaomi Mi Band 6, a tak właściwie Xiaomi Mi Smart Band 6.

Xiaomi Mi Band 6 to urządzenie, które na pierwszy rzut oka niezbyt dużo różni się od oryginału. Mamy nieco większy bo 1,56 calowy ekran, który również jak w poprzednikach jest kolorowy. Co ważne zajmuje on praktycznie cały front pastylki, przez co mimo zwiększonego rozmiaru wyświetlacza sam w sobie nie urósł znacząco. Po drugie ekran pracuje z maksymalną rozdzielczością 152×486 pikseli, co daje zagęszczenie na poziomie 426 ppi. Co do reszty specyfikacji nie mamy ogromnych zmian. Otrzymujemy bowiem pulsometr, pulsoksymetr, a także funkcję monitorowania snu. Pierwszy z czujników mierzyć będzie puls, drugi poziom natlenowania krwi w naszym organizmie. W wersji europejskiej NFC nie uświadczymy, a największym brakiem będzie GPS. Z minusów, które mnie aktualnie nieco martwą to taka sama bateria czyli 215 mAh, zakładając, że mamy większy wyświetlacz o większej rozdzielczości zasobożerność będzie zauważalnie wyższa, przez co skróci się czas działania na jednym ładowaniu. Trochę szkoda, że pod tym względem Xiaomi nas pozytywnie nie zaskoczyło.

W Europie Xiaomi Mi Band 6 został wyceniony na 44,99 euro, zakładając przewalutowanie plus podatki, obawiam się, że cena będzie się wahać między 229, a 249 zł. Oczywiście jak na razie są to tylko przypuszczenia, więc trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia. Osobiście jestem nieco rozczarowany Mi Band 6, większy ekran to trochę za mało by przenieść się z Mi Band 5 na szóstą generację, liczyłem na GPS lub globalnie działające NFC, a tak zmian nie ma w praktyce aż tak dużo. Dajcie znać co sądzicie o najnowszej opasce chińskiego producenta.

Źródło: informacja prasowa