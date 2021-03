Polska premiera serii Realme 8 już 8 kwietnia

Globalna premiera nowej serii od realme już za nami. W ubiegłą środę mieliśmy okazję obejrzeć transmisję na żywo, na której między innymi omawiany był wariant Pro. Za niespełna dwa tygodnie 8 kwietnia o godzinie 11 odbędzie się polska premiera, gdzie zobaczymy model podstawowy realme 8 jak i realme 8 Pro.

Realme 8

W tym roku podobnie jak seria Redmi Note 10, realme otrzymają ekrany z matrycami AMOLED. Realme 8 ma być wyposażony w 6.4 calowy wyświetlacz (prawdopodobnie jest to ta sama jednostka, którą widzieliśmy w realme 7 Pro) z otworem w ekranie na kamerę selfie po lewej stronie. Smartfon ma być napędzany przez procesor MediaTeka Helio G95 sprawowany z minimalnie 4 GB pamięci operacyjnej LPDDR4x oraz co najmniej 64 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1. Zaplecze fotograficzne jest rozwiązane standardowo, bowiem mamy tutaj zestaw 4 obiektywów – 64 Mpx jednostka główna z przysłoną f/1.79, 8 Mpx ultraszeroki kąt z światłem f/2.25 oraz dwa 2 Mpx moduły do zdjęć makro oraz wykrywania głębi. Całość jest zasilana przez ogniwo o pojemności 5000 mAh z 30W ładowaniem przewodowym. Urządzenie po wyciągnięciu z pudełka ma pracować na systemie Android 11 z nakładką realme UI 2.0.

Realme 8 Pro

Mocniejszy model z dopiskiem Pro będzie różnił się bardzo marginalnie od “podstawki”, bowiem ma korzystać z tego samego wyświetlacza z matrycą AMOLED odświeżany w standardowych 60Hz. Naturalnie w obu modelach znajdziemy optyczny skaner linii papilarnych wykorzystujący światło. Smartfon będzie napędzany przez popularny w tym segmencie układ Qualcomma Snapdragon 720G. Procesor będzie wspierany przez co najmniej 6 GB pamięci RAM i 128GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Urządzenie będzie nieco smuklejsze z faktu mniejszej baterii o pojemności 4500 mAh. Niezrozumiałym posunięciem ze strony chińskiego producenta jest dołączanie 65W, gdy smartfon będzie wspierał maksymalnie 50W ładowanie przewodowe. Mocniejsza “ósemka” podobnie jak Redmi Note 10 Pro wykorzystuje 108 Mpx matrycę Samsunga ISOCELL HM2, do zestawu dochodzą także 8 Mpx ultraszeroki kąt i dwa moduły o rozdzielczości 2 Mpx do zdjęć makro i wykrywania głębi.