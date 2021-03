Samsung szykuje podwójnie składany telefon

W nadchodzących miesiącach najpewniej nie poznamy najnowszej generacji urządzeń Galaxy Note 21, więc koreański producent będzie chciał załatać tę lukę inną gamą smartfonów. Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiało się całkiem sporo różnych plotek, które wskazują, że 2021 rok będzie należał do składanych telefonów koreańskiego producenta.

Do tej pory była mowa tak właściwie o trzech urządzeniach – Samsung Galaxy Fold 3, Galaxy Z Flip 2 oraz budżetowej wersji składanego Galaxy Fold. Jednak wygląda na to, że telefonów składanych zaprezentowanych jeszcze w bieżącym roku będzie jeszcze więcej. Najnowsze informacje sugerują, że kolejny telefon składany od Samsunga będzie zupełnie inny od poprzedników. Po pierwsze będzie on składany dwukrotnie, co na pierwszy rzut oka przypomina harmonijkę. Mankamentem tego rozwiązania może być to, że cały telefon będzie znacznej grubości. Już ten element rzucał się w oczy w przypadku Galaxy Fold 2, a teraz jeszcze mocniej by się nasilił. Plusem z kolei jest bardzo duża powierzchnia robocza, dzięki czemu możemy pracować na kilku aplikacjach jednocześnie o jest bardzo wygodne.

Jak na razie o nadchodzących telefonach koreańskiego producenta wiemy bardzo niewiele, są już oczywiście pierwsze przeciekowe informacje, ale mimo wszystko są to poszlaki jak na razie. Czekam z niecierpliwością na kolejne doniesienia związane ze składanymi telefonami Koreańczyków. Dajcie znać w komentarzach co o nich sądzicie.

Źródło: gsmarena.com