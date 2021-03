Smartfon do 1500 zł – jaki wybrać? [marzec 2021]

Smartfonów Ci u nas dostatek, można rozpocząć ten artykuł parafrazując znane powiedzenie. Na rynku mobilnych technologii bez przeszkód można znaleźć kilkadziesiąt różnych modeli w danej półce cenowej. Jednak, aby znaleźć ten jeden, jedyny dla siebie nie jest to już takie proste rozwiązanie. Dlatego też przychodzę z pomocą i w poniższym artykule znajdziecie sześć propozycji w budżecie do 1500 zł. Są to urządzenia od różnych producentów, tych chińskich i koreańskich. Moim zdaniem są to aktualnie najbardziej opłacalne telefon właśnie do 1500 zł.

Najlepsze smartfony do 1500 zł

Realme 7 Pro

Realme X50 5G

Xiaomi Mi10T Lite 5G

Samsung Galaxy M51

OnePlus Nord N10 5G

Oppo Reno 4

Realme 7 Pro

To jeden z najnowszych przedstawicieli marki Realme. Model oznaczony cyfrą 7 i dopiskiem Pro to najmocniejszy wariant z całej rodzinki tych telefonów. Oferuje przede wszystkim 8 GB pamięci operacyjnej RAM wraz z 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia układ Qualcomma, czyli Snapdragon 720G. Do tego dochodzi ekran o przekątnej 6,4 cala wykonany w technologii Super AMOLED oraz bateria o pojemności 4500 mAh. Oczywiście wraz ze wsparciem technologii szybkiego ładowania. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce. Aktualnie telefon możecie kupić nieco poniżej zakładanego budżetu 1500 zł. Dzisiaj powinniście zakupić Realme 7 Pro za około 1250 zł.

Realme X50 5G

Drugi z przedstawicieli telefonów od Realme, tym razem model, który już ma nieco ponad rok, i był jednym z pierwszych modeli dostępnych w Polsce tego producenta. Jednak mimo wszystko wart jest uwagi, choć zdobycie go jest coraz trudniejsze. Po pierwsze mamy mocniejszy układ od poprzedniego modelu czyli Snapdragona 765G. Jednak coś za coś. Otrzymujemy o 2 GB pamięci RAM mniej niż w Realme 7 Pro, czyli 6 GB i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do plusów można zaliczyć również ekran o odświeżaniu 120 Hz, jednak jest to „tylko” IPS TFT. Do naszej dyspozycji oddano również poczwórny główny obiektyw. W wypadku tego modeli możemy go kupić za około 1500 zł.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Do tej pory w zestawieniach najbardziej opłacalnych telefonów w danym budżecie prawie zawsze królowały telefony Xiaomi. Jednak w tym rankingu mamy tylko jednego przedstawiciela tego chińskiego producenta. Xiaomi Mi 10 Lite 5G oferuje wszystkie najważniejsze elementy, jakie powinien zawierać smartfon z mocnej średniej półki. Otrzymujemy mocny układ Qualcomma czyli Snapdragon 765G wraz z 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi 6,57 calowy wyświetlacz, który pracuje z rozdzielczością Full HD+. Całość uzupełnia bateria o pojemności 4160 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania. Mamy również poczwórny główny aparat z 48 Mpx matrycą. Całość na papierze wygląda naprawdę dobrze i kosztuje około 1500 zł. Recenzję urządzenia znajdziecie pod tym adresem.

Samsung Galaxy M51

Dla tych, którzy poszukują smartfona z dużą, pojemną baterią to absolutny must have. Telefon ma ogniwo o pojemności bagatela 7000 mAh, więc niemal o połowę większą niż reszta urządzeń w zestawieniu. Sercem telefonu jest układ Qualcomma – Snapdragon 730 wraz z 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB ROM. Z plusów można z całą pewnością zaliczyć ekran. Mamy tutaj 6,67 calowy wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED, który pracuje w rozdzielczości Full HD+. Szkoda jedynie, że koreański producent nie pokusił się o podbicie częstotliwości odświeżania samego ekranu. Mamy tutaj jedynie podstawowe 60 Hz. Aktualnie telefon działa pod kontrolą Androida 10. Już teraz wiemy, że Samsung wyda odpowiedni update dla tego telefonu – do systemu sygnowanego zielonym robocikiem w wersji 11 oraz nowszej wersji nakładki – One UI 3.0.

OnePlus Nord N10 5G

To jeden z najnowszych telefonów od OnePlusa. To bardzo dobra średniopółkowa propozycja, która została zaprezentowana pod koniec ubiegłego roku. Oferuje bowiem wydajny układ Qualcomma Snandpragona 690 wraz z 6 GB pamięci RAM. Ekran mamy o przekątnej 6,49 cala, który pracuje z odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Do tego dochodzi bateria o pojemności 4300 mAh. W przypadku aparatów mamy do czynienia z 64 Mpx jednostką główną oraz 8 Mpx szerokokątny obiektyw, 2 Mpx makro oraz 2 Mpx do głębi. W tym momencie telefon w dobrej promocji możecie kupić już za 1200 zł, standardowa jego cena to 1499 zł.

Oppo Reno 4

Ostatni zamykający całe zestawienie telefon to tym razem urządzenie od kolejnego chińskiego producenta. Mowa w tym wypadku o Oppo i Oppo Reno 4. Sercem urządzenia jest układ Qualcomma czyli właśnie dobrze nam znany Snapdragon 720G. Do tego dochodzi 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ekran mamy 6,4 cala, który pracuje w rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 60 Hz. W przypadku aparatów mamy do czynienia z potrójnym głównym zestawem o matrycach 48 Mpx, 8 Mpx oraz 2 Mpx. Specyfikacją uzupełnia bateria o pojemności 4020 mAh. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Podsumowując, do 1500 zł możecie zakupić telefon, który będzie naprawdę wydajnym zestawem. Oferuje sporo możliwości i przy okazji powinien wystarczyć na kolejne kilka lat. W tym przedziale cenowym jest dużo ciekawych propozycji, więc z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli jednak zainteresowani jesteście również innymi cenowymi półkami zobaczcie poozstałe nasze artykuły